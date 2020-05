Rzecznik MŚP za przesunięciem o 3 miesiące zmian w JPK_VAT dla MŚP

Rzecznik MŚP proponuje trzymiesięczne przesunięcie wprowadzenia obowiązków dotyczących stosowania nowego JPK_VAT przez małych, średnich i mikroprzedsiębiorców – poinformowało w sobotnim komunikacie Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

"Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego JPK_VAT" - napisano.

O zmianę dotyczącą JPK_VAT rzecznik MŚP zaapelował do ministra finansów. "Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do ministra finansów nowe obowiązki w tym zakresie powinny zostać przesunięte przynajmniej o 3 miesiące, tj. na dzień 1 października 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Biuro Rzecznika MŚP przypomina, że nowelizacja z 31 marca br. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przesunęła dla dużych przedsiębiorców o 3 miesiące termin wejścia w życie przepisów o nowym JPK_VAT z deklaracją. Pierwotnie zmiany i nowe obowiązki firm miały wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. Jednocześnie pozostawiono termin 1 lipca 2020 r. na wejście w życie tego obowiązku dla firm z sektora MŚP.

"W ocenie rzecznika MŚP 3-miesięczne przesunięcie tego terminu powinno być zastosowane również wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, co byłoby zgodne z dotychczasowym zamysłem stopniowego obejmowania nowymi rozwiązaniami w zakresie jednolitego pliku kontrolnego firm o coraz mniejszej skali działalności" - informuje rzecznik MŚP.

Zaznaczono, że jednocześnie byłoby to odpowiedzią na wyjątkowo trudną sytuację, w której obecnie znalazły się najmniejsze firmy. Według rzecznika MŚP należy spodziewać się, że przy konieczności jednoczesnego dostosowywania systemów księgowych do nowych wymogów w zakresie JPK_VAT przez wszystkie firmy mogą wystąpić dodatkowe trudności z dostępem do usług firm wdrożeniowych, spowodowane spiętrzeniem zapotrzebowania na ich usługi.

"W związku z powyższym pismem z dnia 22 maja 2020 r. rzecznik MŚP zawnioskował do ministra finansów o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do przesunięcia obowiązku stosowania nowego JPK_VAT z deklaracją wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przynajmniej o 3 miesiące, tj. z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 1 października 2020 r." - podsumowano.