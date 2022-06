Rzecznik o pomocy w zakupie węgla: chodzi o wsparcie np. osób, które nie zarabiają

Chodzi o pomoc w zakupie węgla osobom, które najbardziej potrzebują wsparcia, np. tym, którzy nie zarabiają; decyzje mogą być przygotowane w ciągu miesiąca - mówił w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller interpretując wcześniejszą zapowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Inflacja jest największym wyzwaniem, więc musimy szukać narzędzi, aby do tych grup, które najbardziej odczuwają efekty inflacji trafić z poszczególnymi programami społecznymi, czy obniżką podatków, tak, jak to się będzie działo od 1 lipca, ale też jak planujemy w zakresie pomocy dla osób, które ogrzewają swoje mieszkania węglem" - powiedział po sobotniej konwencji PiS rzecznik rządu w rozmowie z dziennikarzami.

Odnosząc się do bardzo wysokich cen węgla, Müller przypomniał, że podczas konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział działania osłonowe.

"Taki program będziemy szykować teraz, przygotowujemy szczegóły tak, by on trafił właśnie do tych grup, do tych osób, które faktycznie tej pomocy najbardziej będą potrzebowały" - oświadczył Müller.

Dopytywany, jakie rozwiązania mógł mieć na myśli wicepremier Kaczyński, gdy mówił, że już podjęto decyzję o zapewnieniu tym, którzy opalają węglem swoje domy, "ceny węgla na poziomie, który był jeszcze do niedawna", rzecznik rządu zapewnił, że "przedstawimy to niebawem".

"Bo chodzi o to, żeby stworzyć takie mechanizm (...), żeby pomóc tym osobom, które najbardziej potrzebują tego wsparcia; czyli przede wszystkim tym, którzy na przykład nie zarabiają. Więc musimy tutaj ustalić i zastanowić się nad kryteriami, czy wprowadzać kryteria dochodowe, czy nie; na obecnym etapie trwa dyskusja" - powiedział. Według niego, szczegółowe rozwiązania mogą zostać wypracowane w ciągu miesiąca.

Rzecznik rządu zapowiedział też decyzje, które mogą wpłynąć na marże firm pośredniczących w sprzedaży węgla.

"Z drugiej strony wprowadzamy też mechanizmy dotyczące niwelowania pośredników po drodze; to znaczy spółki Skarbu Państwa zostały zmobilizowane do tego, aby zajmować się również sprzedażą bezpośrednią produktów, a nie przez pośredników, co ma też obniżyć marże na końcowej cenie" - wyjaśnił. Jak zadeklarował w konkluzji, "taki pakiet działań niebawem przedstawimy".

Wcześniej wicepremier Kaczyński przyznał, że działania osłonowe wobec wysokich cen węgla, to jeszcze "nieskończona operacja". "Ale z całą pewnością to zrobimy; to jest na pewno dla tych, którzy mają trudno, i których byśmy skazywali na to, że nie będą mogli mieć w zimie ogrzanych mieszkań" - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

