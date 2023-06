Rzecznik PiS: w sobotę chcemy być wśród ludzi, którzy tego najbardziej potrzebują

W sobotę chcemy być wśród ludzi, którzy tego najbardziej potrzebują, z uwagi na sytuację geopolityczną, sytuację w UE i ten gigantyczny atak na suwerenność i niezależność państwa polskiego - powiedział w piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W sobotę w Bogatyni, gdzie znajduje się kopalnia Turów, ma odbyć się wiec Zjednoczonej Prawicy z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz liderów ugrupowań koalicyjnych.

Rzecznik PiS był pytany w Polsat News o to, czy podczas tego wydarzenia "nastąpi coś przełomowego, czy tylko będzie to retoryczne starcie".

"Przede wszystkim jutro chcielibyśmy być wśród osób, które najbardziej tego potrzebują, z uwagi na sytuację geopolityczną, sytuację w Unii Europejskiej i ten gigantyczny atak na de facto suwerenność i niezależność państwa polskiego" - odpowiedział Bochenek. Ocenił, że to "w Bogatyni, w Turowie ogniskują się najważniejsze problemy i wyzwania, przed jakimi stoimy na najbliższe lata".

Zdaniem Bochenka "widzimy, że od dłuższego czasu jest próba ingerencji w polski system energetyczny, co ma wpływ na suwerenność energetyczną, niezależność". "Mamy kolejną decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która idzie w sukurs decyzji wcześniejszej WSA i wydanej przez sędziego, który należy do Iustitii" - wskazał.

"To pokazuje, że pod wpływem nacisków niemieckich organizacji dziś próbuje się wpływać na bezpieczeństwo energetyczne polskich obywateli" - podkreślił Bochenek. Dodał, że konsekwencją takich decyzji jest "zakup energii wytwarzanej z węgla od Niemiec".

Jak zapewnił, rząd PiS będzie robił wszystko, żeby "ten zakład, ta kopalnia działała". "Działania w obronie Turowa będziemy jako rządzący podejmowali, w odróżnieniu od tego, co proponuje Platforma Obywatelska" - wskazał Bochenek.

Niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że nie uchyli wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. Wnosili o to GDOŚ i oraz PGE GiEK. Oznacza to, że wykonanie decyzji środowiskowej pozostaje wstrzymane.

W sprawie tej chodzi o decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 r. określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia". WSA wydał w końcu maja postanowienie wstrzymujące w tej - do czasu rozpoznania właściwej skargi. Zażalenia na to postanowienie skierowano do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl