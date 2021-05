Rzecznik prezydenta: projekt Nord Stream 2 łamie europejską solidarność energetyczną

Projekt Nord Stream 2 łamie europejską solidarność energetyczną; szkoda, że nasi partnerzy, przede wszystkim Niemcy, nie zauważają, jak szkodliwy to projekt - podkreślił w czwartek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Spychalski w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma9" pytany był o to, jak prezydent Andrzej Dudy patrzy na kwestie relacji rosyjsko-amerykańskich i rosyjsko-europejskich w kontekście Nord Stream 2.

"Jeżeli chodzi o Nord Stream 2 to nasze stanowisko jest znane i prezentowane od lat. Jesteśmy przeciwnikami tego projektu. Wielokrotnie to podkreślaliśmy, że ten projekt przede wszystkim łamie europejską solidarność energetyczną" - powiedział.

Polska, jak zaznaczył, podejmuje intensywne działania mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego. "Patrzmy na to, co się dzieje, od tej strony, że my przede wszystkim musimy zabezpieczyć nas, zabezpieczyć kraje środkowej Europy, musimy być pewni, że dostawy energii będą niezakłócone" - podkreślił rzecznik prezydenta.

Spychalski wskazał, że to jest najważniejszy cel polskiego rządu i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. "Szkoda, że nasi partnerzy, przede wszystkim Niemcy, nie zauważają, jak szkodliwym projektem jest projekt Nord Stream 2" - dodał.

