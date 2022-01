Rzecznik rządu: Artur Soboń przejdzie do Ministerstwa Finansów

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że Artur Soboń przejdzie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii do Ministerstwa Finansów, aby wesprzeć wdrożenie Polskiego Ładu - poinformował w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller

Müller informacje o nowej roli Sobonia w rządzie przekazał na Twitterze.





"Polski Ład to m. in. największa reforma obniżająca podatki, tworząca solidarny system podatkowy. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że jej wdrożenie wesprze Artur Soboń, który m.in. podpisał umowę społeczną w górnictwie, doprowadził do szerokiego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność" - napisał. Poinformował, że Soboń "przejdzie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii do Ministerstwa Finansów".

Rzecznik rządu napisał, że "wdrożenie każdej dużej zmiany jest wyzwaniem organizacyjnym". "Cel reformy jest jasny - sprawiedliwe, niższe podatki - wyższe pensje Polaków" - dodał Müller.

Informacje o tym, że Soboń ma zostać nowym wiceministrem finansów podał wcześniej w sobotę radio RMF FM.Soboń to obecnie sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego. W latach 2018-2019 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialnym m.in. za budownictwo oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, w 2019 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i później w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Jest posłem Prawa i Sprawiedliwości.

