Rzecznik rządu: broń Bóg, żeby PO zaczęła się zajmować polskim rolnictwem

Broń Bóg, żeby Platforma Obywatelska zaczęła się zajmować polskim rolnictwem, bo inaczej ono skończy się w ten sposób, że zamiast polskiego schabowego, w Polsce będzie można wybierać tylko spośród warzyw - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był pytany podczas poniedziałkowej konferencji prasowej o ostatnie wpisy polityków PO w mediach społecznościowych odnoszące się do polskiego rolnictwa.

W weekend politycy Platformy Obywatelskiej zamieszczali na swoich profilach wpisy i filmiki pod wspólnym hasłem: "PiS zaorał wieś".

"Wydawało się to niemożliwe! A jednak. Po 7 latach rządów PiS na naszych stołach nie króluje już polski schabowy. PiS wykończył hodowców trzody chlewnej. Z 250 tys. stad zostało niecałe 60 tys. To katastrofa! Dzisiaj Polska jest 5. w UE importerem wieprzowiny!" - napisał na przykład na swoim profilu poseł PO Arkadiusz Myrcha. W zamieszczonym filmiku nakręconym w restauracji podczas obiadu z porcją schabowego powiedział ponadto, że obecnie na polskich stołach króluje "duński i niemiecki schabowy", a pogłowie świń w naszym kraju jest najniższe od II wojny światowej.

Odnosząc się do tego wpisu Müller ocenił, że kiedy myśli o tym, iż "PO miałaby się zająć polskim rolnictwem, to jej skuteczność działania byłaby podobna do skuteczności działania intryg gangu Olsena". "Broń Bóg, żeby Platforma Obywatelska zaczęła się zajmować polskim rolnictwem, bo inaczej ono skończy się w ten sposób, że zamiast polskiego schabowego, to w Polsce będzie można tylko wybierać spośród warzyw" - powiedział.

"To jest dosyć kuriozalna sytuacja, w przypadku gdy politycy PO doprowadzili do tego, że podwyższono wiek emerytalny polskim rolnikom i przez lata nie było równych dopłat dla rolników z UE, bo to nasz rząd wywalczył równe, średnie unijne dopłaty dla polskich rolników" - mówił rzecznik rządu. Dodał, że "internauci w kontekście tych schabowych skeczów PO są bezlitośni". "Myślę, że ich komentarz wystarczy" - dodał Müller.

