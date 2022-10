Rzecznik rządu: chcemy stworzyć ramy prawne i zapłacić samorządom za pomoc obywatelom

Chcemy, by obywatele jak najszybciej otrzymywali możliwość zakupu węgla blisko swych domów. Chcemy stworzyć dodatkowe ramy prawne i zapłacić samorządom za to, by mogły swym obywatelom za naszym pośrednictwem pomóc - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

W poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował do samorządów, aby angażowały się w dystrybucję węgla wśród mieszkańców, importowanego przez spółki PGE Paliwa i Węglokoks. Jego zdaniem samorządy mają spółki komunalne, które mogą kupować węgiel bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem niż inni pośrednicy.

Podczas rozmowy w TVP Info Müller pytany był m.in., o piątkową publikację "Rzeczpospolitej", w której czytamy m.in., że rząd nie ma prawa narzucać samorządom zadań, których nie ma w ustawie, np. zapewnienia opału mieszkańcom. "Rz" napisała, że prawnicy krytycznie oceniają rządowy pomysł angażowania samorządów do dystrybucji i sprzedaży węgla. "To nie są zadania samorządów. Może to naruszać konstytucyjnie gwarantowane prawa gmin i miast - mówią zgodnym głosem" - czytamy w artykule.

W piątek rzecznik rządu Piotr Müller pytany był w TVP Info m.in. dlaczego samorządy mają dystrybuować węgiel i na czym ma polegać rządowy projekt w tej sprawie. "Zacznijmy od tego, że za import węgla do Polski odpowiadają spółki Skarbu Państwa oraz inne podmioty, czyli jest to robione na poziomie centralnym. My chcemy, by obywatele jak najszybciej otrzymywali blisko swych mieszkań, swych domów, możliwość zakupu węgla" - powiedział.

"Wiele samorządów zgłaszało się do nas, że chciałoby pomóc w tym procesie. Dlatego my chcemy stworzyć dodatkowe ramy prawne i zapłacić samorządom, zapłacić im za to, by mogły swoim obywatelem w łatwiejszy sposób, za naszym pośrednictwem - w tym sensie, że spółki Skarbu Państwa ten węgiel tam dostarczą - żeby mogli pomóc swym obywatelom" - powiedział.

Na pytanie, jaka ma być cena tego węgla, rzecznik rządu odparł, że w tej chwili cena na rynku międzynarodowym jest niestety wysoka. "Chcielibyśmy, by to było ok. 2 tys. zł, więc biorąc pod uwagę, że mamy dodatek węglowy, (...) to wtedy ten mechanizm powodowałby, że ta cena byłaby ponad 1000 zł za tonę, patrząc do trzech ton" - dodał.

Przypomniał, że w czwartek premier spotkał się z samorządowcami i byli podczas niego obecni przedstawiciele samorządów, które częściowo już realizują te zadania. "Na przykład prezydent Otwocka stworzył (...) warunki do tego, by ta sprzedaż odbywała się właśnie na terenie jego miasta w 48 godzin, wczoraj o tym opowiadał" - relacjonował rzecznik rządu. "Ale rozumiemy też obawy niektórych samorządów plus kwestie finansowe, by takie dodatkowe mechanizmy powinny być stworzone na poziomie ustawy i właśnie chcemy je zaproponować. Chcemy za to zapłacić samorządom" - zaznaczył.

Podkreślił, że intencją rządu jest rozwianie wątpliwości w tej sprawie. "Możliwości finansowania tego przez rząd w taki sposób, by samorząd nie ponosił dodatkowych kosztów, zwolnienie z procedur w zakresie zamówień publicznych, by nie było wątpliwości co do tego, że można to zrobić w szybki sposób i powierzyć spółce komunalnej lub spółce prywatnej. To wszystko znajdzie się w ustawie" - zaznaczył.

W czwartek z samorządowcami spotkał się w KPRM premier Mateusz Morawiecki, który przekonywał, że każdy musi przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego w swojej gminie, w swoim powiecie. Przekazał też, że rząd przygotował projekt ustawy, która w przypadku wyższych cen węgla zapewni samorządom rekompensaty - "aby wystarczyło na transport do miejsca, które samorząd wybierze na miejsce lokalnej dystrybucji".

Tego samego dnia rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że rząd zamierza w przyszłym tygodniu przedstawić projekt przewidujący m.in. dopłaty dla samorządów do mechanizmu dystrybucji węgla, importowanego przez spółki Skarbu Państwa.

"Spółki Skarbu Państwa przekażą samorządowi posortowany węgiel, tak aby samorząd mógł sprzedawać go, (...) aby sieć dystrybucji była możliwie gęsta" - wyjaśnił. "Chcemy w nowej ustawie stworzyć mechanizmy zachęt finansowych, aby samorządy nie miały żadnych wątpliwości, że mogą prowadzić dystrybucję węgla i nie musiały za nią ponosić kosztów" - oświadczył Müller.

W piątek w Warszawie odbędzie się manifestacja samorządowców przeciwko podwyżkom cen energii i kosztom życia pod hasłem "Tylko ciemność". "Wspólnoty lokalne nie powinny stawać przed dylematem czy skracać liczbę godzin lekcyjnych w szkołach, zamykać baseny, likwidować linie tramwajowe i autobusowe czy gasić latarnie na ulicach. Nie pozwólmy, żeby mieszkańcy i przedsiębiorcy musieli płacić za horrendalne i nieuzasadnione nadzwyczajne zyski spółek Skarbu Państwa" - napisano w zapowiedzi protestu. Organizatorem wydarzenia jest Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski.

