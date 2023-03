Rzecznik rządu do Donalda Tuska: za pensję minimalną w 2015 można było kupić 107 kg schabowego - teraz 180 kg

Za pensję minimalną w 2015 , gdy był pan premierem, można było kupić 107 kg pańskiego ulubionego schabowego - teraz, w tym samym sklepie, 180 kg - zwrócił się w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu do lidera PO Donalda Tuska, rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller w opublikowanym w piątek rano w mediach społecznościowych nagraniu zwrócił się do byłego premiera i lidera PO Donalda Tuska. "Panie Donaldzie, przyzwyczailiśmy się, że nic pan nie mówi o pandemii, wojnie i jej skutkach, z którymi walczy cały świat" - powiedział.

"Kilka faktów: Pensja minimalna na rękę w 2015 wynosiła 1286 zł, a teraz to 2709 zł. Minimalna emerytura na rękę w 2015 to było 757 zł, teraz - 1445 zł, a razem z 13 i 14 emeryturą - to 1635 zł. Idąc dalej - minimalna stawka godzinowa. Gdy był pan premierem, w ogóle jej nie było, a ludzie pracowali po 4 lub 5 zł za godzinę. Teraz minimalna stawka godzinowa to 22,80 zł. Podatki: gdy był pan premierem, były niezwykle wysokie: 18 proc. PIT. Teraz obniżyliśmy podatek dochodowy" - wyliczył rzecznik rządu.

Müller odniósł się też do opublikowanego w środę na Twitterze Tuska nagrania, w którym lider PO wskazywał na wysokie ceny żywności, w tym m.in. schabu. "Mój ukochany schaboszczak: wtedy (za rządów PO-PSL - PAP) 11,99 za kg, teraz to jest prawie 21 zł" - mówi na nagraniu Tusk.

"Na koniec: panie Donaldzie: pana ulubiony schaboszczak. Ze sklepu z pana gazetki w 2015 roku za pensję można było kupić około 107 kg. Dzisiaj z tego samego sklepu - około 180 kg. Dzisiaj sprawdzałem" - zwrócił się do Tuska w nagraniu Müller.

