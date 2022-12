Rzecznik rządu: nadzór nad PKN Orlen prowadzi MAP

"Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi nadzór nad PKN Orlen i ten nadzór prowadzony jest na bieżąco. Rada Ministrów - jako całość - sprawuje nadzór nad procesami dotyczącymi spółek skarbu - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller .

Rzecznik rządu podczas piątkowej konferencji prasowej był pytany przez dziennikarzy o umowę sprzedaży saudyjskiemu potentatowi naftowemu Saudi Aramco 30 proc. udziałów Rafinerii Gdańskiej w ramach fuzji PKN Orlen Grupą Lotos, w kontekście doniesień medialnych o tym, że umowa miała zostać zawarta z naruszeniem prawa.

"Nie znam tej umowy. Tutaj muszą się wypowiedzieć władze Orlenu. Ministerstwo Aktywów Państwach (MAP) sprawuje nadzór na tego typu działaniami i tam ten nadzór prowadzony jest na bieżąco. Co do szczegółów tej umowy nie posiadam wiedzy, bo nie wiem, czy ona nie jest częściowo objęta klauzulą, w związku z tym więcej informacji nie udzielę. Mogę tylko powiedzieć, że Ministerstwo Aktywów Państwowych zawsze w tego typu procesach bezpośrednio nadzoruje spółki skarbu państwa w takim zakresie, jaki wynika z ustaw, również ustawy, która dotyczy tych inwestycji wrażliwych, czy podmiotów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, bo jest taka ustawa, która te kwestie reguluje" - powiedział Piotr Müller .

Rzecznik rządu pytany był też o to, czy premier znał tę umowę i czy będzie wszczynał jakąś kontrolę.

"Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi nadzór nad spółką. Bezpośredni nadzór jest w MAP, co do tego, siłą rzeczy, w kancelarii premiera - o ile mi wiadomo - nie była w żaden sposób konsultowana. To nie zmienia faktu, że oczywiście Rada Ministrów, jako całość, sprawuje nadzór nad procesami dotyczącymi spółek skarbu państwa i zawsze wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśnione" - stwierdził Müller .

Na pytanie, czy premier Morawiecki będzie rozmawiał z ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem na ten temat Müller odparł, że "bez wątpienia to jest jeden z tematów, który może się pojawić na Radzie Ministrów".

