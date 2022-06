Rzecznik rządu o budownictwie mieszkaniowym: potrzebne są korekty, aby było więcej miejsc na nowe inwestycje

Potrzebne są korekty w polityce mieszkaniowej, aby było więcej nowych miejsc, gdzie będą budowane mieszkania; trzeba też wzmocnić działania wspierające w tym obszarze sektor samorządowy - mówił rzecznik rządu Piotr Müller po sobotniej konwencji PiS.

Oceniając w rozmowie z dziennikarzami znaczenie konwencji Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik rządu zwrócił uwagę, że przede wszystkim było to "podsumowanie kilku lat rządów Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku" oraz wyzwań, przed którymi stanął rząd "w trudnych czasach, które dotyczą chociażby epidemii Covid-19, a teraz trudnego czasu związanego z atakiem Rosji na teren Ukrainy".

Jak dodał, konwencja dotyczyła także największego, aktualnego wyzwania, czyli walki z inflacją". "I tutaj też będziemy działania pewne podejmować" - podkreślił.

Wskazał też na poruszone podczas wydarzenia "rzeczy, które się nie udały, chociażby w kwestii budowy mieszkań". "Tutaj pewnej korekty trzeba dokonać, aby w tym zakresie było więcej nowych miejsc, gdzie będą budowane mieszkania" - zaznaczył.

Jak dodał, "choć sam efekt, w postaci nowych wybudowanych mieszkań jest duży w sektorze komercyjnym, to też trzeba wesprzeć działania w sektorze samorządowym". "I to też robimy, aczkolwiek tutaj te działania trzeba wzmocnić" - powiedział.

Dopytywany, jakie tematy zdominują serię spotkań z wyborcami w kraju, na które od soboty wyruszają politycy PiS, Müller w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na "kwestie związane z bezpieczeństwem, tym szeroko rozumianym, geopolitycznym".

"To jest coś, co - niestety - też spędza sen z powiek wielu Polakom, bo to realne zagrożenie, które widzimy na terenie Ukrainy też wpływa na nastroje w Polsce" - dodał.

Rzecznik rządu wskazał ponadto na problemy związane z inflacją, bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem dotyczącym ogrzewania zimą oraz bezpieczeństwem gazowym.

"Te wszystkie aspekty są bardzo istotne i w tej chwili ważne dla Polaków. Widzimy to na spotkaniach. Kwestia, chociażby węgla, jest też często poruszana w mniejszych miastach i szukamy rozwiązań w tym obszarze" - zaznaczył Müller.

