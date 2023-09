Rzecznik rządu o danych GUS: dają perspektywę na szybsze obniżenie inflacji na koniec roku

Piątkowe informacje GUS są lepsze od tych, które były przewidywane przez analityków. Daje to perspektywy na szybsze obniżenie inflacji na koniec roku - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do danych GUS o inflacji, która we wrześniu br. wyniosła 8,2 proc. r/r.

W piątek Główny Urząd Statyczny opublikował wstępny szacunek inflacji we wrześniu, z którego wynika, że wyniosła ona 8,2 proc. licząc rok do roku, w stosunku do 10,1 proc. w sierpniu. W ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja wyniosła -0,4 proc.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP Piotr Müller, "rząd PiS konsekwentnie prowadzi politykę mającą na celu łagodzenie inflacji". "Stąd nasze decyzje dotyczące tarczy antyinflacyjnej, które dotyczyły obniżenia VAT-u na najważniejsze produkty żywnościowe do zera, obniżenia wzrostu cen energii i gazu poprzez mechanizmy kompensacyjne" - dodał.

"Odczuwanie inflacji łagodzi również obniżka podatku dochodowego, waloryzacje świadczeń oraz wakacje kredytowe" - wskazał rzecznik rządu. "Dzisiejsze informacje są lepsze od tych, które były przewidywane przez analityków. Daje to perspektywy na szybsze obniżenie inflacji na koniec roku" - ocenił.