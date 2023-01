Rzecznik rządu: ustawa wiatrakowa będzie procedowana na kolejnym posiedzeniu Sejmu

Ustawa wiatrakowa będzie procedowana na kolejnym posiedzeniu Sejmu - zapowiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, jesteśmy wrażliwi na tym punkcie, żeby wiatraki nie były stawiane bez odpowiedniego ładu przestrzennego.

Pytany podczas poniedziałkowej konferencji o ustawę wiatrakową, rzecznik rządu ocenił, że projekt ustawy w tej sprawie "jest zdrowym kompromisem". "Ustawa wiatrakowa będzie (procedowana - PAP) na kolejnym posiedzeniu Sejmu" - wskazał. "Z naszej strony jest determinacja, by faktycznie na przyszłym posiedzeniu Sejmu ten projekt procedować" - podkreślił.

Rzecznik rządu przypomniał, że "wyszła ona w pierwotnym zakresie z rządu". "Później były pewne poprawki do tej ustawy, która m.in. zakłada partycypację mieszkańców w zyskach czy źródle energii pochodzącej z wiatraków". Według Müllera to jeden z argumentów, który może przekonać do tych rozwiązań Solidarną Polskę.

Zwrócił uwagę, że etap prac parlamentarnych zakłada możliwość składania poprawek. "Jesteśmy bardzo wrażliwi na tym punkcie, żeby wiatraki nie były stawiane w taki sposób, jak to miało miejsce wiele lat temu - bez odpowiedniego ładu przestrzennego, bez odpowiedniej odległości pomiędzy gospodarstwami domowymi" - zaznaczył.

Jak dodał, "z tego powodu kilka lat temu zmodyfikowaliśmy te przepisy, że tego typy niedogodności dla mieszkańców powodowały, że lokalne społeczności - czasami słusznie - sprzeciwiały się tego typu inwestycjom". "Musimy zachować zdrowy rozsądek" - podkreślił Müller.

W ocenie rzecznika rządu "w toku prac parlamentarnych jeszcze jakieś poprawki się pojawią" do projektu ustawy.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu w połowie lipca br. 13 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu nowelizacji. Wyjaśniono, że polega ona na dodaniu rozwiązań umożliwiających partycypację lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie lokalizacja na danym terenie elektrowni wiatrowej.

