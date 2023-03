Rzecznik rządu: w administracji publicznej nie zaleca się instalowania w telefonach aplikacji, które nie są sprawdzone

W ramach wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w administracji publicznej nie zaleca się instalowania aplikacji, które nie są w istotny sposób sprawdzone - zaznaczył w piątek rzecznik rządu Piotr Müller odnosząc się do czwartkowego przesłuchania szefa TikToka w amerykańskim Kongresie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W Polsce nie ma ograniczeń co do funkcjonowania kanałów społecznościowych. W ramach wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w administracji publicznej nie zaleca się instalowania aplikacji, które nie są w istotny sposób sprawdzone" - powiedział w piątek rzecznik rządu odpowiadając na pytania na konferencji w Słupsku.

Zaznaczył przy tym, że pracownicy kancelarii premiera nie mają zainstalowanych takich aplikacji.

"To są ogólne wytyczne dotyczące wszystkich aplikacji, a nie tylko TikToka" - podkreślił i dodał, że co do każdej aplikacji, która może stwarzać ryzyko jest "rekomendacja, by jej nie instalować".

W czwartek na waszyngtońskim Kapitolu odbyło się posiedzenie komisji ds. energii i handlu Izby Reprezentantów z udziałem szefa TikToka Shou Zi Chew.

Podczas trwającego ponad pięć godzin posiedzenia kongresmeni zarzucali TikTokowi - platformie należącej do chińskiej spółki ByteDance - bycie narzędziem wpływu Komunistycznej Partii Chin, szkodliwy wpływ na dzieci i udostępnianie danych amerykańskich użytkowników TikToka chińskim służbom.

Chew przekonywał, że TikTok nie różni się znacząco od innych platform mediów społecznościowych. Zapewniał, że nie ma dowodów, by ByteDance udostępniał dane chińskim służbom. Promował przy tym plan spółki, który miałby odpowiedzieć na obawy wyrażane przez USA. Chodzi o tzw. "projekt Teksas", polegający na odizolowaniu danych amerykańskich użytkowników na serwerach firmy Oracle w Austin oraz kontroli algorytmu i sposobu przetwarzania danych przez niezależnych audytorów.

Do wysłuchania w Kongresie doszło w momencie, kiedy administracja USA rozważa, jak rozwiązać problem aplikacji, której według Chew używa 150 mln użytkowników w Ameryce. Według doniesień mediów, Biały Dom chce wymusić na ByteDance sprzedaż TikToka amerykańskiej spółce, jednak takiemu ruchowi sprzeciwiają się Chiny.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl