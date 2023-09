Rzecznik ZUS: przejęcie przez ZUS realizacji programów dla rodzin oznacza 0,5 mld zł oszczędności

Przekazanie do ZUS realizacji programów dla rodzin oznacza ogromne oszczędności dla państwa na obsłudze wniosków od rodziców i opiekunów. Od początku 2022 r. oszczędności te sięgają już 0,5 mld zł – przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza setki zamówień na usługi informatyczne rocznie. Dzięki temu posiada wiedzę, doświadczenie i rozeznanie rynku, skutecznie uzyskując konkurencyjne ceny za zamawiane usługi. Dochowuje przy tym wszelkich standardów prawnych, co potwierdzają liczne kontrole instytucji i służb państwowych, kancelarie prawne opiniujące nasze działania oraz zewnętrzni eksperci. System obsługujący programy dla rodzin z ZUS jest tego kolejnym przykładem" - przekazał w piątkowym komunikacie rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Podkreślił, że w ostatnich latach ZUS stał się nowoczesnym e-urzędem, otworzył się na potrzeby klientów, stawiając m.in. na elektronizację i automatyzację.

"Przekazanie do ZUS realizacji programów dla rodzin oznacza ogromne oszczędności dla państwa na obsłudze wniosków od rodziców i opiekunów 6,5 mln dzieci. Od początku 2022 r., oszczędności te sięgają już 0,5 mld zł. Po ponad półtorej roku Zakład wygenerował oszczędności administracyjne, które są dwa razy wyższe niż wydatki na system informatyczny obsługujący świadczenia dla rodzin z ZUS" - wskazał rzecznik.

Zaznaczył, że system jest już ukończony i każdy kolejny rok obsługi świadczenia zwielokrotni te oszczędności. "Po przekazaniu realizacji zadania do ZUS roczny koszt obsługi jednego wniosku o 500 plus spadł z ok. 51 zł w samorządach do 6 zł w Zakładzie. Da to oszczędność z tytułu obsługi administracyjnej na poziomie 3,1 mld zł w ciągu pierwszych 11 lat. Podobnie jest w przypadku programu Dobry Start. Koszt obsługi wniosku o 300 plus spadł z 10 zł do 30 gr, co w 11-letniej perspektywie da kolejne 0,5 mld zł. Jest to bezprecedensowy przykład gospodarności i efektywności funkcjonowania w sferze finansów publicznych" - podkreślił Żebrowski.

Jak dodał, "ogromne sumy pieniędzy udało się zaoszczędzić dzięki nowoczesnemu zarządzaniu, elektronizacji i automatyzacji procesów realizowanych w ZUS". "W ten sposób możliwe było uruchomienie kolejnych programów dla rodzin. Mam na myśli rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie żłobkowe. Te świadczenia są przyznawane i wypłacane w tej samej, elektronicznej i zautomatyzowanej formule" - wskazał rzecznik.

Wnioski o świadczenia dla rodzin z ZUS można składać tylko drogą elektroniczną m.in. w aplikacji mobilnej mZUS, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, portalu Empatia lub w bankowości elektronicznej. ZUS podkreśla, że dzięki elektronicznej formie wniosku można szybciej przyznać świadczenie i uniknąć wielu błędów. Co więcej - dodaje - wypłata świadczenia następuje w formie bezgotówkowej, czyli przelewem na podany we wniosku numer rachunku płatniczego.

Żebrowski zaznaczył, że przygotowując się do przejęcia nowych zadań ZUS zadbał o to, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. "Każda złotówka przed wydaniem była obejrzana bardzo dokładnie. Chodzi przecież o publiczne środki, z których ZUS jest cały czas drobiazgowo rozliczany, pomyślnie przechodząc coroczne kontrole budżetowe" - podkreślił.

Rzecznik zwrócił także uwagę na wyzwania, jakie stały przed Zakładem przy przejmowaniu obsługi programów dla rodzin.

"Przepisy ustawowe nakładające nowe obowiązki dawały ZUS bardzo mało czasu, biorąc pod uwagę przewlekłość zamówień publicznych na wielkie systemy informatyczne. Największe przetargi potrafią trwać nawet ponad dwa lata. Tymczasem ZUS rozwija jeden z największych i najbardziej zaawansowanych systemów informatycznych w Europie. Jego kod źródłowy składa się z 58 milionów linii, a dokumentacja przekracza 200 tys. stron A4. Modyfikacja takiego systemu to zadanie, któremu mogą sprostać nieliczni wykonawcy" - akcentował Żebrowski.

"Na szczęście ZUS przeprowadza dziesiątki dużych postępowań rocznie i posiada doskonałe rozeznanie tego bardzo specjalistycznego rynku. Dlatego był w stanie wynegocjować konkurencyjne ceny zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego do obsługi świadczeń dla rodzin. ZUS dochował przy tym wszelkich standardów, w tym prawnych, co potwierdziły kancelarie prawne i zewnętrzni eksperci badający nasze działania. Wiemy, jak realizować ze światem IT nowe zadania i obowiązki. Chodzi przecież o terminowe wdrożenie obowiązków nakładanych przez ustawy" - dodał rzecznik Zakładu.

