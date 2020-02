"Rzeczpospolita": Bank Pocztowy znajdzie swoje miejsce na rynku bankowym

Mimo konkurencji ze strony największych kredytodawców i sporych obciążeń sektora mniejszy gracz, taki jak Bank Pocztowy, może sobie dobrze poradzić - mówi dla "Rzeczpospolitej" prezes banku Robert Kuraszkiewicz. Jak dodaje, duże nadzieje wiąże ze współpracą z Pocztą.

Kuraszkiewicz pytany o strategię Banku Pocztowego mówi, że podstawowy kierunek działania banku, czyli bankowość pocztowa, pozostaje aktualny.

"Będziemy szukać nowych obszarów, aby oferować usługi finansowe i bankowe przez szeroko pojętą grupę Poczty Polskiej. Duży nacisk położymy także na usługi cyfrowe. Ważna w tym jest wstępna decyzja rządu o tym, że to Poczta będzie narodowym operatorem cyfrowym do 2025 r. To wpłynie na przyśpieszenie cyfryzacji w Poczcie Polskiej, a poprzez to także w całej polskiej gospodarce" - mówi w opublikowanej we wtorek rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Dopytywany, jaką rolę w sektorze widzi dla Banku Pocztowego, wskazuje, że wkrótce to banki będą pierwszym punktem styku klienta z wszelkimi innymi usługami, także z administracją państwową.

"Większość wniosków o świadczenie 500+ została złożona przez systemy bankowe, popularne jest zakładanie tą drogą profilu zaufanego. Dla państwa to szansa dotarcia do obywateli przy zachowaniu bezpieczeństwa, jakie gwarantują bankowe systemy i zaufanie do instytucji Banku Pocztowego oraz Poczty Polskiej. Banki uwierzytelniają klienta, mają dużą wiedzę o nim i mogą oferować mu dodatkowe usługi - w przypadku Banku Pocztowego są to usługi pocztowe, które z poziomu naszego konta bankowego są jeszcze łatwiej dostępne, jak e-awizo czy polecony do skrzynki. Chcemy też aktywniej włączyć się w rozwój naszej oferty dla uczestników rynku e-commerce. Bankowość pocztowa ma stanowić centrum, gdzie wszystkie usługi będą dostępne" - czytamy.

Kuraszkiewicz przyznaje, że wyzwaniem dla banku jest "wysokie zaawansowanie technologiczne sektora bankowego w Polsce, ale powszechna cyfryzacja to szansa na nowe rozdanie".



