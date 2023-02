"Rzeczpospolita": specjaliści IT nadal są w cenie

Zwolnienia w globalnych firmach big tech to oznaka spowolnienia, ale nie kryzysu w branży IT, która w Polsce wciąż zatrudnia - donosi w poniedziałek "Rzeczpospolita".

Według dziennika, "nagłaśniana w mediach fala zwolnień w globalnych spółkach technologicznych nie oznacza, że branża ICT stacza się w kryzys". "Ani na Zachodzie, ani tym bardziej w Polsce" - twierdzi cytowany przez gazetę Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Jak wskazuje "Rzeczpspolita", nie tylko on uważa, że mamy do czynienia z normalizacją po okresie szybkiego wzrostu zatrudnienia, który doprowadził do przegrzania rynku. "Nie dotyczy to jednak Polski, która - biorąc pod uwagę relację kosztów do wartości - nadal jest atrakcyjna cenowo w usługach IT. Jak ocenia Paweł Pustelnik, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA, globalny trend do ograniczania kosztów sprzyja polskim firmom IT, które są konkurencyjne pod względem ceny i jakości, a bezkonkurencyjne pod względem kultury i etyki pracy" - czytamy.

