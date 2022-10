"Rzeczpospolita": Tarcza nadodrzańska mało popularna wśród firm

Jedynie kilku przedsiębiorców złożyło w ZUS wniosek o wsparcie w związku z sytuacją na Odrze - informuje w poniedziałek "Rzeczpospolita".

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Rzeczpospolita" wskazuje, że skażenie Odry to nie tylko cios dla przyrody, ale także problem dla przedsiębiorców, których działalność jest związana z tą rzeką i dodaje, że ci, którzy ucierpieli najmocniej, mogą od 30 września korzystać z pomocy przewidzianej w rządowej ustawie o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

"Zakłada ona wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego za sierpień w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przed 31 lipca. Z pomocy mogą skorzystać płatnicy składek (firmy), prowadzący przeważającą działalność pod określonym kodem" - przypomina "Rz". Gazeta zaznacza, że chodzi w szczególności o podmioty z branży gastronomicznej, turystycznej i sportowo-rekreacyjnej.

"Muszą one wykazać jednak m.in. 50-proc. spadek przychodów (w sierpniu w stosunku do jednego z dwóch wcześniejszych miesięcy albo w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego), udokumentować zgłoszenie do ZUS co najmniej jednego ubezpieczonego oraz jednego adresu prowadzenia działalności na terenie nadodrzańskiego powiatu. Okazuje się, że chętnych na razie jest niewielu" - podaje "Rz".

Gazeta powołując się na dane ZUS podaje, że do tej pory wnioski złożyło 12 podmiotów dla 58 ubezpieczonych. "Jeśli spełnią oni warunki, to potencjalnie w pierwszej transzy ZUS wypłaci około 180 tys. zł pomocy" - podaje "Rzeczpospolita. Jak podkreśla, to o wiele mniej, niż pierwotnie zakładał rząd.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl