"Rzeczpospolita": w tym tygodniu projekt aukcji 5G

Nadal nie wiadomo, czy i jakie zasady wyboru dostawców sieci nowej generacji narzuci operatorom państwo - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Jak dodaje, w projekcie aukcji 5G, który lada chwila pokaże UKE, ich nie ma.

Jak pisze "Rz", w piątek Urząd Komunikacji Elektronicznej przymierzał się do ogłoszenia konsultacji projektu pierwszej w Polsce aukcji częstotliwości dla sieci komórkowych 5G (3,4-3,8 GHz) Jednak do zamknięcia tego wydania "Rzeczpospolitej" konsultacje nie zostały ogłoszone, stanie się to zapewne w tym tygodniu.

"Termin nie jest zaskoczeniem, ponieważ Marcin Cichy, prezes UKE, mówił wcześniej dziennikarzom, że właściwa aukcja ma ruszyć na początku 2020 r. Nie zmienia to faktu, że na treść dokumentacji aukcyjnej operatorzy mobilni w kraju czekają z niepokojem" - czytamy.