"Rzeczpospolita": wkrótce zapadną decyzje dotyczące wsparcia Polic

Do piątku Lotos ma postanowić, czy da 0,5 mld zł na petrochemiczny projekt, a do poniedziałku inwestorzy, czy kupią akcje za 1,1 mld zł - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

"W najbliższych dniach rozstrzygną się losy finansowania sztandarowej inwestycji Grupy Azoty i Polic, czyli projektu petrochemicznego Polimery Police o wartości około 7 mld zł, który ma w dużym stopniu zniwelować europejski i polski deficyt na polipropylen" - czytamy.

Jak wskazuje "Rz", przede wszystkim do najbliższego piątku Lotos powinien zdecydować, czy zasili to przedsięwzięcie kwotą do 0,5 mld zł.

"W tej sprawie od kwietnia, gdy podpisano list intencyjny, prowadzone są trudne negocjacje, czego widoczną oznaką zdają się być dwa aneksy wydłużające termin obowiązywania porozumienia. Gdańska firma przekonuje, że to interesujący i mający duży potencjał projekt, dlatego zależy jej na kontynuowaniu rozmów. Czy ostatecznie wesprze inwestycję, ciągle nie wiadomo. W ocenie analityków dla Lotosu lepiej byłoby, gdyby na finansowanie się nie zdecydował. To byłby jednak problem dla Polic" - zauważa dziennik.

"Rz" przypomina, że do najbliższego poniedziałku trwają z kolei zapisy na akcje Polic.

"Również w tym przypadku już dwa razy doszło do przesunięcia terminu zakończenia oferty. Mimo to tegoroczny termin zakończenia emisji cały czas jest podtrzymywany. Police oferują 110 mln akcji serii C po 10,2 zł za sztukę. Obecnie po zbliżonych cenach notowane są na papiery spółki na GPW. Dla giełdowych inwestorów oznacza to możliwość nabycia walorów Polic po kursie podobnym do ceny emisyjnej lub nawet niższym bez konieczności ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka związanego z ofertą" - napisano.