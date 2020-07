Rzeszów: Będzie można pojechać do Warszawy i Lublina elektrycznym pociągiem

Z Rzeszowa do Warszawy i Lublina będzie można pojechać elektrycznym pociągiem. Na 25 kilometrach linii kolejowej Ocice–Rzeszów zamontowano już przewody trakcyjne. Inwestycja ma być gotowa w połowie 2021 roku.

Jak poinformowała w piątek PAP Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. elektryfikacja trasy zapewni atrakcyjne połączenia kolejowe w regionie oraz ze stolicy Podkarpacia do Warszawy i Lublina. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. warta 67 mln zł, finansowana jest ze środków budżetowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

"Między Ocicami a Kolbuszową wykonawca rozwiesił już sieć trakcyjną na 400 słupach, to jest 25 kilometrów linii. Prace poprzedziła budowa fundamentów i montaż stalowych słupów. Do końca roku planowane jest zamocowanie sieci na 1300 słupach trakcyjnych, a to 67 km linii" - przekazała Szalacha.

Obecnie gotowe są trzy z pięciu podstacji trakcyjnych w: Chmielowie, Nowej Dębie i Cmolasie. Szalacha dodała, że wykonawca przygotowuje budowę pozostałych obiektów w Rzeszowie i Widełce.

"Po elektryfikacji jednotorowa linia Ocice-Rzeszów zapewni sprawniejsze podróże i przewóz ładunków pociągami elektrycznymi. Elektryfikacja podniesie standard podróżowania na Podkarpaciu" - zapewniła Szalacha.

Zaznaczyła też, że dzięki elektryfikacji wyeliminowana zostanie konieczność zmiany lokomotyw elektrycznych na spalinowe, co wpłynie na atrakcyjność podróży dalekobieżnych między Rzeszowem a Warszawą przez Sandomierz, Skarżysko-Kamienną i Radom oraz przez Tarnobrzeg, Stalową Wolę i Lublin.

Ponadto inwestycja zapewni również lepsze połączenia między Rzeszowem a Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka, co z kolei wpisuje się w plany budowy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

"Po zakończeniu inwestycji w połowie 2021 r. będą uzyskiwane certyfikaty i zezwolenia na eksploatację linii pociągami elektrycznymi. Elektryfikacja otworzy możliwość wykorzystania nowoczesnych pociągów, będą cichsze przejazdy oraz ograniczenie emisji spalin" - zaznaczyła.

Wykonawcą prac jest PKP Energetyka S.A.