Rzeszów: Budowa pompowni wody przy. ul. Dynowskiej za ok. 1,4 mln zł

Przy ul. Dynowskiej w Rzeszowie dobiega końca budowa pompowni wody dla powstających bloków mieszkalnych. Inwestycja, która będzie kosztować ok. 1,4 mln zł, zapewni także odpowiednie ciśnienie w wodociągach już istniejących budynków.

Inwestycję realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Rzeszowie. Jest ona konieczna, bo w tym rejonie miasta powstaje dużo nowych budynków wielorodzinnych.

Jak tłumaczy zastępca kierownika działu inwestycji, remontów i zaopatrzenia rzeszowskiego MPWiK Grzegorz Liszcz, system pomp podniesie ciśnienie wody w wodociągu do odpowiedniego poziomu. "Pompownia wody jest tak zaprojektowana, by jej wydajność wystarczyła nie tylko dla istniejących już budynków, ale także dla powstających i planowanych budów w tym rejonie" - dodał.

W pompowni pracować będą stale trzy pompy o dużej wydajności. Czwarta zamontowana tam pompa jest urządzeniem rezerwowym, na wypadek awarii. Cały system będzie pracować automatycznie i będzie stale monitorowany przez MPWiK.

Woda z miejskiej sieci będzie trafiać najpierw do nowo wybudowanych zbiorników, a potem do budynku pompowni, skąd, dzięki pompom, będzie rozprowadzana do odbiorców.

Budynek pompowni wody wraz ze zbiornikami jest już wybudowany. Trwają prace wykończeniowe w jego otoczeniu oraz układanie kostki brukowej na drodze dojazdowej. Zakończenie prac jest zaplanowane na koniec maja br.

Pompownia wody kosztowała ok. 1,4 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl