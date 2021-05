Rzeszów: Elektrociepłownia: w tym sezonie zimowym wykorzystano ok. 200 megawatów termicznych

Należąca do PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Rzeszowie podsumowała sezon zimowy 2020/2021; wykorzystanych zostało ok. 200 megawatów termicznych, w związku z tym spółka nie musiała uruchamiać kotłów pyłowych.

Jak podała spółka w komunikacie, sezon grzewczy 2020/2021 rozpoczął się w 24 września 2020 r. i trwał do końca marca 2021.

"Tegoroczna zima była mroźna. Najniższą temperaturę zewnętrzną zanotowano 16. lutego br., było to -13,6 st. C. Z kolei najwyższa temperatura zewnętrzna w tym sezonie została odnotowana 4. października 2020 r. i wynosiła +23 st. C" - podano w informacji.

Temperatury zewnętrzne mają bezpośredni wpływ na ilość produkowanego przez elektrociepłownie ciepła. Dlatego, jak zaznaczono w komunikacie, tak ważna jest obserwacja prognoz z wyprzedzeniem co najmniej kilku dni i tworzenie planów pracy jednostek wytwórczych oraz ich bieżąca aktualizacja.

Wykorzystanie mocy cieplnej w dobie z najniższą temperaturą wyniosło 199,21 MWt. Stanowi to 66,52 proc. mocy zamówionej przez odbiorców oraz 37,76 proc. mocy zainstalowanej.

Zdaniem dyrektora rzeszowskiej elektrociepłowni Pawła Majewskiego, miniona mroźna zima pokazała, że nawet podczas bardzo niskich temperatur spółka realizuje dostawy zmówionej przez dystrybutora mocy cieplnej.

"Priorytetem jest dla nas zagwarantowanie mieszkańcom nieprzerwanych dostaw ciepła sieciowego, które może zostać wykorzystane do celów grzewczych, jak i ciepłej wody użytkowej" - dodał, cytowany w informacji, Majewski.

Elektrociepłownia w Rzeszowie jest gotowa do pracy w znacznie niższych temperaturach niż odnotowane w ostatnim okresie i jest przygotowana na dostarczanie znacznie większej mocy. Tej zimy wykorzystanych zostało, jak podała spółka, ok. 200 megawatów termicznych. Nie było konieczne uruchamianie kotłów pyłowych, które dodatkowo mają moc 280 MWt. W okresie zimy 2020/2021 średnia, wykorzystana moc wyniosła 98,03 MWt, stanowi to 32,73 proc. mocy zamówionej przez odbiorców oraz 18,58 proc. mocy zainstalowanej.

Rzeszowska elektrociepłownia jest głównym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Produkcja ciepła zaspokaja ponad połowę ogólnego zapotrzebowania Rzeszowa w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody. W sezonie zimowym ciepło przede wszystkim produkowane jest na potrzeby ogrzewania mieszkań, podczas gdy latem głównie do ogrzania ciepłej wody.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ponad 640 km.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl