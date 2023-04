Rzeszów: Miasto kupuje kolejne autobusy elektryczne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Rzeszowie będzie mieć sześć kolejnych autobusów elektrycznych. We wtorek w rzeszowskim ratuszu podpisano umowę na dostawę autobusów i ładowarek za ponad 20,6 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Sześć kolejnych autobusów, które zasilą tabor rzeszowskiego MPK wyprodukuje firma Solaris. To będą autobusy niskopodłogowe, jednoczłonowe o długości 9 metrów, zasilane energią elektryczną, z miejscem dla 65 pasażerów. Pojazdy będą w pełni wyposażone w zestawy elektroniki pokładowej, w tym w biletomaty mobilne.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, podpisując umowę powiedział, że zakup autobusów zeroemisyjnych wpisuje się w politykę tworzenia miasta neutralnego klimatycznie. "Myślimy już o tym, by kolejnymi pojazdami naszej komunikacji publicznej były autobusy wodorowe" - powiedział prezydent Konrad Fijołek.

Na mocy podpisanej umowy Solaris dostarczy też sześć ładowarek stacjonarnych, które będą zamontowane na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej. Ładowarki mają być dostarczone do 18 września br., natomiast autobusy mają dotrzeć do Rzeszowa do 16 października br.

"Nasze produkty są tu obecne od lat i współpraca z miastem świetnie się układa" - podkreślił Krzysztof Musiał, dyrektor sprzedaży regionu południowo-wschodniego Solaris Bus&Coach.

Koszt inwestycji, czyli autobusy oraz infrastruktura potrzebna do ich ładowania, to nieco ponad 20,6 mln zł. Współfinansuje ją Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania unijnego to ok. 70 proc. wartości całej inwestycji.

Obecnie tabor rzeszowskiej komunikacji liczy 223 pojazdy, w tym 10 elektrycznych.

Czy jesteśmy w najgorszym momencie dla gospodarki i będzie tylko lepiej? Rozmawiamy z prezesem PFR, prawą ręką Mateusza Morawieckiego

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl