Rzeszów: Na osiedlu Budziwój została wybudowana stacja uzdatniania wody

Rzeszowski MPWiK wybudował przy ul. Podleśnej stację uzdatniania wody. Inwestycja kosztowała 1 mln zł, niebawem ruszy również budowa sieci wodociągowej – poinformował Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa.

Jak podkreślił Gernand, do tej pory większość mieszkańców ul. Podleśnej na osiedlu Budziwój korzysta z wody pochodzącej z indywidualnych studni.

"MPWiK Rzeszów, planując dostarczanie wody dla mieszkańców z zakładu uzdatniania w Zwięczycy brał m. in. pod uwagę korzystanie z istniejącej sieci należącej do spółki Eko-Strug z Tyczyna. Jednak mimo kilku prób nie udało się uzyskać zgody spółki z Tyczyna na to, by MPWiK korzystał z jej sieci" - przypomniał Gernand.

Dodał, że dlatego zapadła decyzja o wybudowaniu na osiedlu dwóch studni głębinowych.

Obie mają głębokość po ok. 100 metrów. Główna studnia ma wydajność 4 metrów sześciennych wody na godzinę, a druga 1,5 metra sześciennego na godzinę.

Jak zaznaczył prezes MPWiK Rzeszów Marek Ustrobiński, oprócz samych studni spółka wybudowała również m.in. stację uzdatniania wody, zbiorniki wyrównawcze i hydrofornię.

"Wszystko zostało tak zaprojektowane i wybudowane, by w razie potrzeby możliwe było zwiększenie wydajności całego systemu"- powiedział.

Główną studnią będzie ta o wyższej wydajności, druga będzie stanowić zabezpieczenie na wypadek awarii czy koniecznych prac np. remontowych czy konserwatorskich.

Jakość wody ze studni głębinowych została zbadana i nadaje się do spożycia, a jedynym zastosowanym w stacji technologicznym procesem uzdatniania wody jest naświetlanie lampą UV.

MPWiK jednak zabezpieczył nową stację na wypadek, gdyby doszło do gwałtownego pogorszenia jakości wody. Przewidziano bowiem możliwość zamontowania w budynku stacji uzdatniania pełnego zestawu filtracyjnego.

Stacja uzdatniania wody została już oddana przez wykonawcę i składa się z pomieszczeń hydroforni, w którym znajduje się lampa UV, hali filtrów, gdzie przewidziano miejsce na ewentualny montaż systemu filtracyjnego. W tym pomieszczeniu znajdują się także przepływomierze. W budynku jest także chlorownia, która zadba o jakość sieci, którą dostarczana będzie woda.

Ujęcie posiada dwa zbiorniki wyrównawcze o łącznej pojemności 30 metrów sześciennych. Wszystkie obiekty połączone są za pomocą rurociągów technologicznych.

Woda ze studni trafi na tzw. zestaw pomiarowy, potem na lampę UV i ostatecznie do zbiorników wody czystej. Dalej popłynie rurociągiem grawitacyjnym do sieci zasilanej w sposób grawitacyjny, ale także do zestawu hydroforowego, który poda ją ciśnieniowo do sieci wodociągowej.

Jak podała spółka, na razie brakuje sieci wodociągowej, która dostarczać będzie wodę do odbiorców. Sieć ma być wybudowana w przyszłym roku.

Budowa stacji kosztowała 1 mln zł.

