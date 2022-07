Rzeszów: Na ul. Langiewicza powstanie wielopoziomowe skrzyżowanie

W ciągu sześciu miesięcy ma być gotowa koncepcja budowy wielopoziomowego skrzyżowania w Rzeszowie, które powstanie na styku ul. Langiewicza z linią kolejową – poinformował w środę Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.

Ogłoszony został już przetarg na przygotowanie tej inwestycji, która zakłada budowę wielopoziomowego skrzyżowania w miejscu, gdzie ul. Langiewicza przecina się z linią kolejową relacji Rzeszów - Jasło.

Jak podkreślił Gernand, zadaniem wybranej w przetargu firmy będzie opracowanie koncepcji przyszłej inwestycji.

"Dokument ten odpowie, czy na ul. Langiewicza powinien powstać tunel czy też lepszym rozwiązaniem będzie budowa wiaduktu nad torami. Do przygotowania koncepcji będzie potrzebnych wiele szczegółowych analiz dotyczących m.in. układu drogowego i przyszłych rozwiązań komunikacyjnych, infrastruktury podziemnej, którą trzeba będzie przebudować" - dodał.

Wykonawca ma zostać wybrany jeszcze latem tego roku. Koncepcja ma być gotowa w ciągu sześciu miesięcy od daty podpisania umowy z firmą projektową.

Jak przypomniał Gernand, to nie jedyna w Rzeszowie budowa bezkolizyjnego skrzyżowania przez tory kolejowe. Trwa już projektowanie wiaduktu, który połączy ulice Wyspiańskiego i Hoffmanowej.

"Projektowane połączenie drogowe będzie rozpoczynać się w rejonie skrzyżowania ulic Wyspiańskiego i Bohaterów. Od tego miejsca rozpocznie się budowa ul. Wyspiańskiego nowym śladem. Mniej więcej na wysokości skrzyżowania z ul. Wita Stwosza rozpocznie się podjazd nowej drogi na wiadukt, który przejdzie nad obecną ulicą Wyspiańskiego i torami kolejowymi" - podał.

Wiadukt połączy się z ul. Hoffmanowej ok. 300 metrów od skrzyżowania z ul. Mochnackiego. Ponadto inwestycja obejmie także rozbudowę części ul. Sondeja oraz połączenie nowej trasy z ul. Łokietka. Całość budowy i przebudowy dróg, wraz z wiaduktem, to ok. 1500 metrów. Dokumentacja projektowa tej inwestycji ma być gotowa na koniec przyszłego roku.

