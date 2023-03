Rzeszów otrzyma pieniądze na przygotowanie projektów, które poprawią efektywność energetyczną budynków

Stolica Podkarpacia i cztery inne miasta otrzymały łącznie 1,5 mln euro na przygotowanie rozwiązań, które przybliżą je do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W Rzeszowie pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na podniesienie efektywności energetycznej budynków; program ruszy w maju br.

Rzeszów wraz z Warszawą, Krakowem, Wrocławiem i Łodzią złożył wspólny projekt dot. opracowania rozwiązań, które przybliżą je do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Projekt ten otrzymał grant w wysokości 1,5 mln euro - poinformował w czwartek rzeszowski ratusz. Pieniądze pochodzą z programu NetZeroCities prowadzonego przez EIT Climate-KIC.

"To świetna wiadomość, że nasz wspólny projekt został wysoko oceniony i znaleźliśmy się w elitarnym gronie europejskich miast, które będą realizowały pilotażowe działania przybliżające nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej" - powiedział prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

W Rzeszowie pieniądze zostaną wykorzystane na przygotowanie projektów, dzięki którym m.in zostanie podniesiona efektywność energetyczna budynków. Program rozpocznie się w maju tego roku.

"Wtedy też zostaną wytypowane osiedla i znajdujące się tam budynki, dla których zostaną przygotowywane projekty. Będą to zarówno budynki mieszkalne, użyteczności publicznej jak i przemysłowe" - dodał Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa.

Projekt 100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 r., nazywany w skrócie Misja Miast, wystartował w czerwcu ubiegłego roku. Komisja Europejska zakwalifikowała do projektu 53 europejskie miasta, zarówno większe, jak i mniejsze ośrodki miejskie - znajdujące się na różnych etapach dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W tym gronie jest m.in. Barcelona, Rzym, Amsterdam i Mediolan.

Zainteresowanie udziałem w pilotażowym programie było bardzo duże. Wpłynęło ponad 100 wniosków obejmujących 159 miast z 33 krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa (2021-2027) w zakresie badań naukowych i innowacji.

