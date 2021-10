Rzeszów otrzymał 35 mln zł na inwestycje z Programu Inwestycji Strategicznych

Samorząd Rzeszowa otrzymał 35 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych. Pieniądze przeznaczone będą na przebudowę ul. Warszawskiej oraz termomodernizację budynków przedszkolnych i szkolnych.

Jak poinformował w poniedziałek prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, pieniądze skierowane będą na drogi i gospodarkę energetyczną. "Rzeszów cały czas się dynamicznie rozwija, więc każde zewnętrzne pieniądze na inwestycje są dla nas istotne" - dodał.

Przebudowa ul. Warszawskiej obejmie odcinek o długości ok. 900 metrów, mniej więcej od skrzyżowania z Myśliwską do granicy miasta. Ten odcinek, jak zaznaczył prezydent, ma zostać poszerzony do czterech pasów ruchu, wybudowane zostaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa, przebudowane i wybudowane zostaną instalacje podziemne, przebudowane będzie także skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Myśliwską, gdzie zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna.

Samorząd wystąpił już o wydanie decyzji ZRID na to zadanie. Powinna być ona wydana do końca br. W przyszłym roku zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy inwestycji.

Natomiast druga inwestycja, która otrzymała wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych zakłada m.in. termomodernizację kilku rzeszowskich przedszkoli oraz hali sportowej SP nr 16.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

