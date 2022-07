Rzeszów: PGE Obrót zachęca klientów do pomp ciepła

Należąca do Grupy PGE firma PGE Obrót z Rzeszowa zachęca swoich klientów do zakładania pomp ciepła. W ramach propozycji klienci otrzymują pomoc w doborze i zamontowaniu odpowiedniej pompy.

Jak poinformował prezes zarządu PGE Obrót Mariusz Rędaszka, oferta "Pompy ciepła z PGE" to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy szukają "najbardziej optymalnych rozwiązań dla swoich domów w zakresie używania energii".

"Pompy ciepła zastosowane wraz z fotowoltaiką to bardzo korzystny pakiet rozwiązań dla domu, zarówno jeżeli chodzi o oszczędności, jak i ochronę środowiska. Naszą ofertę projektujemy tak, aby umożliwić klientom jak największe korzyści w zakresie wsparcia z programu Mój Prąd 4.0., a także w perspektywie rozliczania prosumentów w systemie net-billing i trendu zachęcającego do zużywania wytworzonej energii na własne potrzeby" - dodał.

W ramach oferty klienci PGE otrzymują kompleksowy pakiet usług, jakim jest doradztwo w celu dobrania odpowiedniego urządzenia, sprzedaż i profesjonalny montaż.

Proces montażu urządzenia odbywa się we współpracy z partnerami zewnętrznymi, którymi - jak podkreśla PGE - są sprawdzone i doświadczone firmy zajmujące się całościową obsługą takich inwestycji.

"W pierwszej kolejności najważniejsze jest optymalne dopasowanie urządzenia do potrzeb konkretnego klienta oraz technicznych warunków budynku. Doradcy wykonują precyzyjną analizę, a następnie dopierają odpowiednią moc i rodzaj urządzenia, które będzie najwydajniej współpracowało z obecną instalacją grzewczą klienta. Później instalacją zajmują się wykwalifikowani monterzy" - zaznaczono w komunikacie.

Pompy ciepła w ramach oferty "Pompy ciepła z PGE" wykorzystują energię z powietrza do ogrzewania albo chłodzenia pomieszczeń w domu, lub do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Do działania potrzebują energii elektrycznej.

Aby skorzystać z oferty pomp ciepła od PGE należy wypełnić formularz dostępny na stronie gkpge.pl. W kolejnym kroku eksperci PGE Obrót skontaktują się w celu omówienia szczegółów i przeprowadzenia przez całość procesu.

