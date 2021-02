Rzeszów: PGE Obrót zachęca samorządy do korzystania z eFaktury

Spółka PGE Obrót z Rzeszowa, zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych, zachęca samorządy, które są jej klientami, do zamiany faktury papierowej na elektroniczną.

Jak podkreślił wiceprezes zarządu PGE Obrót Mariusz Rędaszka, dla takich podmiotów jak samorządy, eFaktura to duża wygoda i większy komfort w zarządzaniu dokumentacją. "W bezpośredniej komunikacji z tą grupą klientów podkreślamy również łatwość aktywacji elektronicznej faktury" - dodał.

Rędaszka przypomniał, że troska o środowisko naturalne oraz rozwój ekologicznych rozwiązań, a takim jest m.in. eFaktura, to element nowej strategii Grupy PGE.

Jak podała spółka w komunikacie, ponad 700 tys. klientów PGE Obrót otrzymuje już faktury w formie elektronicznej. Z tego rozwiązania najchętniej korzystają m.in. gospodarstwa domowe, a także firmy.

Spółka w specjalnej korespondencji zachęca przedstawicieli samorządów do przejścia na eFakturę. Pokazuje m.in., jak skorzystać z tego rozwiązania. Podkreśla, że eFaktura nie tylko pozwala na łatwiejszą archiwizację dokumentów, dając do nich swobodny dostęp w każdej chwili, ale to również oszczędność czasu i bezpieczeństwo oraz stała kontrola nad wydatkami.

Jak tłumaczy wiceprezes PGE Obrót, eFaktura jest to szczególnie ważna w przypadku tzw. jednostek nadrzędnych i jednostek podległych o tym samym numerze NIP. W takim wypadku elektroniczne faktury mogą trafiać na wspólny adres e-mail lub odrębne adresy jednostek podległych.

PGE Obrót z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE - największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. PGE Obrót obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej - firm, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego i gospodarstw domowych.