Rzeszów: Ponad połowa latarni oświetlających ulice działa już w technologii LED

Już ponad połowa miejskich latarni oświetlających ulice Rzeszowa działa w oparciu o technologię LED, które zużywają o połowę mniej energii w porównaniu do tradycyjnych lamp. Miasto zapowiada sukcesywną modernizację miejskiego oświetlenia.

"W Rzeszowie dążymy do tego, aby tam, gdzie to tylko możliwe, wprowadzać ekologiczne rozwiązania. Miejskie oświetlenie to obszar, w którym akurat możemy coś realnie zmienić. Spora część rzeszowskich latarni pracuje już w oparciu o oprawy LED-owe, a będzie ich znacznie więcej" - zapewnił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, cytowany w informacji ratusza.

Marcin Piecyk z kancelarii prezydenta miasta podał, że w Rzeszowie jest ponad 20 tys. lamp ulicznych, ale nie wszystkie są własnością miasta - około 40 proc. z nich należy do PGE Dystrybucja S.A.; ich miasto nie może modernizować.

Dodał jednocześnie, że pozostałe latarnie są sukcesywnie wymieniane na LED-owe, a Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie cały czas pracuje nad modernizacją miejskiego oświetlenia i pozyskaniem na to pieniędzy z zewnątrz.

Obecnie w mieście, w oparciu o tę energooszczędną i bardziej ekologiczną technologię jaką jest LED, działa 6 tys. 579 latarni, czyli ponad połowa.

Zdaniem dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie Andrzeja Maciejki, wymiana lamp na LED-owe jest niezwykle ważna.

"Zwykła lampa o mocy 150W w ciągu roku zużyje ok. 676 kWh energii. Odpowiednik LED zużyje w tym samym czasie tylko 320 kWh. Z kolei gdy lampa o mocy 250W pochłonie ok. 1096 kWh prądu, LED będzie potrzebował zaledwie 480 kWh. To ponad dwukrotna oszczędność na każdej zamontowanej lampie" - wyliczył Maciejko.

Piecyk zauważył, że miasto projektując i budując nowe drogi umieszcza przy nich już oświetlenie typu LED i wskazał, że takie lampy stanęły m.in. przy ul. Zygmunta I Starego (21 słupów), ul. Potockiego (33 słupy), przy Olszynkach nad Wisłokiem (32 słupy).

Dodał jednocześnie, że oświetlenie LED-owe montowane jest nie tylko przy drogach.

"W tym roku powstanie pięć zadaszonych wiat rowerowych, które będą wyposażone właśnie w oświetlenie LED" - zapowiedział.

Wiaty staną w parku przy al. Cieplińskiego, przy Stadionie miejskim oraz przy przystankach przy skrzyżowaniu Tadeusza Rejtana i Ignacego Paderewskiego, przy pętli na Ignacego Łukasiewicza oraz przy al. Powstańców Warszawy przystanek Politechnika.

