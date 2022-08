Rzeszów: Przetarg na projekt parkingu przy alei Krzyżanowskiego

Ogłoszony został przetarg na wykonawcę projektu nowego parkingu, który powstanie przy al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie. 39 miejsc parkingowych ma powstać przy skrzyżowaniu alei z ul. Obrońców Helu.

Jak poinformował w środę Marcin Piecyk z kancelarii prezydenta Rzeszowa, w ramach inwestycji przebudowany zostanie także chodnik, zjazdy oraz oświetlenie uliczne.

"Przetarg, który ma wyłonić projektanta kompleksowej dokumentacji na przebudowę i budowę miejsc postojowych przy al. Krzyżanowskiego potrwa do końca sierpnia. Nowy parking ma się znajdować przy odcinku alei o długości ok. 65 m i szerokości ok. 20 m, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Obrońców Helu" - dodał.

Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał za zadanie nie tylko zaprojektować parking na 39 samochodów, ale również zadbać o decyzję pozwolenia na budowę. Firma będzie musiała uwzględnić też przebudowę istniejącego chodnika i budowę brakującego jego odcinka, zaplanować budowę i przebudowę zjazdów na parking oraz oświetlenia i odwodnienia.

Samorząd Rzeszowa chce przeznaczyć na zadanie ok. 30 tys. zł. Wykonawca będzie musiał przygotować dokumentację projektową w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy.

