Rzeszów: Samorząd kupi 14 ekologicznych autobusów dla miejskiej komunikacji

14 ekologicznych autobusów dla miejskiej komunikacji kupi samorząd Rzeszowa. Większość z nich będzie zasilana sprężonym gazem, a dwa mają być elektryczne. W sumie pojazdy będą kosztować ponad 31,2 mln zł.

Jak poinformował PAP w środę Bartosz Gubernat z kancelarii prezydenta Rzeszowa, autobusy dostarczą dwie firmy Autosan z Sanoka i Solaris z Bolechowa.

"Przetarg na zakup autobusów był podzielony na trzy części. W pierwszej z nich samorząd szukał dostawcy 10 tradycyjnych autobusów, 12-metrowych zasilanych gazem ziemnym. Najkorzystniejszą ofertę o wartości 18,01 mln zł złożyła firma Autosan z Sanoka i to z nią ma zostać podpisana umowa" - dodał.

Dwie pozostałe części przetargu dotyczyły autobusów przegubowych, o długości 18 metrów. Mają to być pojazdy zasilane gazem oraz energią elektryczną.

Jak zaznaczył Gubernat, po dwie sztuki pojazdów dostarczy firma Solaris z Bolechowa, która zaproponowała w przetargu za autobusy gazowe 5,18 mln zł, natomiast za dwa pojazdy elektryczne 8,09 mln zł.

Autobusy gazowe z pierwszej części przetargu mają dotrzeć do Rzeszowa w ciągu 54 tygodni od daty podpisania umowy z dostawcą. Na dostawę autobusów przegubowych na gaz zwycięzca przetargu będzie miał 43 tygodnie od podpisania umowy. A pojazdy elektryczne dotrą do Rzeszowa do 60 tygodni od zawarcia zamówienia.

Zakup pojazdów będzie dofinansowany z budżetu UE, z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Aktualnie Rzeszów dysponuje 226 autobusami, średnia wieku pojazdów to 8 lat.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl