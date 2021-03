Rzeszów: Spotkanie ws. przyszłości lotniska w Jasionce

Perspektywy rozwoju lotniska w Jasionce oraz większa integracja portu z Rzeszowem - te m.in. tematy były poruszane na spotkaniu, które odbyło się w czwartek w urzędzie marszałkowskim. Urząd jest jednym z dwóch właścicieli podrzeszowskiego lotniska.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, która w minioną środę ogłosiła, że będzie kandydować w wyborach na prezydenta Rzeszowa.

Jak podkreśliła po spotkaniu wojewoda, do tej pory miasto nie zaangażowało się finansowo w spółkę, która zarządza lotniskiem. Leniart zaznaczyła, że samorząd Rzeszowa nie przejawiał też aktywności, jeśli chodzi o wykorzystanie potencjału Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, które znajduje się obok lotniska.

"To poważne zaniechania, które trzeba jak najszybciej nadrobić. Dla zagranicznych inwestorów Rzeszów i Jasionka to niemal synonim. Włączenie tych terenów do Rzeszowa przyniesie korzyść zarówno rzeszowianom, jak i mieszkańcom gminy Trzebownisko (na terenie gminy leży lotnisko - PAP). Będę wspierać działania w tym kierunku i dążyć do realizacji naszej strategii" - zadeklarowała Leniart.

Jednym z celów czwartkowego spotkania było wypracowanie założeń strategii zmierzającej do zintegrowania terenów leżących obecnie w gminie Trzebownisko z Rzeszowem. W sąsiedztwie lotniska funkcjonuje również Specjalna Strefa Ekonomiczna i Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny.

W ocenie marszałka woj. podkarpackiego Władysława Ortyla, Jasionka to biznesowe serce województwa, nie tylko ze względu na zlokalizowanie tam lotniska, ale przede wszystkim z uwagi koncentrację firm z branży wysokich technologii - lotniczej, motoryzacyjnej, teleinformatycznej czy firm związanych z energią odnawialną.

"Naturalnym kierunkiem rozwoju jest zintegrowanie tych terenów ze stolicą regionu. To dążenie gminy Trzebownisko w kierunku Rzeszowa jest nieuchronne, dlatego chcemy uzgodnić wspólną strategię, która będzie zaprezentowana mieszkańcom zarówno Rzeszowa, jak i gminy" - zapowiedział Ortyl.

Lotnisko w Jasionce oddalone jest od centrum Rzeszowa o ok. 10 km.

Zdaniem prezesa portu w Jasionce Adama Hamryszczaka, mimo tego, że obecnie lotnisko jest poza granicami Rzeszowa, jest jedną z wizytówek dla stolicy Podkarpacia. "Obecna, trudna sytuacja w branży lotniczej to dodatkowy powód, by jak najszybciej rozpocząć działania zmierzające do większej integracji lotniska z miastem" - dodał Hamryszczak.

