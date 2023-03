Rzeszów: Sześć firm chce przygotować projekt przebudowy biurowca przy ul. Przemysłowej

Sześć firm zgłosiło się do przetargu na przygotowanie projektu przebudowy budynku przy ul. Przemysłowej 13 w Rzeszowie, dokąd mają się przenieść urzędnicy z biurowca przy ul. Targowej. Wykonawca dokumentacji ma zostać wybrany do końca marca.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia remontu 4-piętrowego budynku przy ul. Przemysłowej 13 miasto zarezerwowało 170 tys. zł. Do urzędu wpłynęły oferty sześciu firm, najtańsza wynosi 140 tys. zł, najdroższa ponad 260 tys. zł. Teraz urzędnicy muszą przeanalizować dokumenty pod względem formalnym. Wykonawca dokumentacji ma być wybrany do końca marca.

Jak powiedział PAP Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa, budynek przy ul. Przemysłowej nie wymaga zbyt wielu zmian, ale musi być przystosowany do potrzeb osób z niepełnoprawnością. "Potrzebna jest winda zewnętrzna, która będzie jeździć od parteru do trzeciej kondygnacji, brakuje też toalet" - wyjaśnił Artur Gernand.

Do biurowca przy ul. Przemysłowej zostanie również przeniesione "serce" Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, czyli serwery, komputery i sprzęt elektroniczny, który zarządza systemem. "Pomieszczenia, w których się znajdą, muszą być odpowiednio zabezpieczone" - zaznaczył Gernand.

Zgodnie z planami rzeszowskiego ratusza dokumentacja ma być gotowa latem tego roku, po czym od razu zostanie ogłoszony przetarg na wybór firmy, która zajmie się przebudową budynku. Urzędnicy przeniosą się do nowego miejsca prawdopodobnie na początku przyszłego roku.

Miasto kupiło budynek przy ul. Przemysłowej 13 za prawie 5,5 mln zł pod koniec ubiegłego roku. Wcześniej należał do firmy Asseco; od trzech lat stał pusty. Obiekt ma już gotową sieć teleinformatyczną, a na zewnątrz - duży parking.

Na Przemysłową przeniosą się urzędnicy z wieżowca przy ul. Targowej, którego miastu nie opłaca się remontować, a który w przyszłości ma zostać sprzedany. Władze Rzeszowa nie planują wynajmować powierzchni biurowych ze względu na stale rosnące ceny.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl