Rzeszów: Sześć firm zainteresowanych budową Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego

Sześć firm zgłosiło się do przetargu na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. W środę miasto otworzyło koperty. Najniższa oferta opiewa na ponad 163 mln zł, a najwyższa na prawie 230 mln zł – poinformował rzeszowski ratusz.

"Na pewno spośród nich wybierzemy tę, która stadion wybuduje" - zapewnił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Przypomniał, że przygotowania do budowy nowego stadionu przy ul. Wyspiańskiego trwają od 17 lat. "Sprawa przygotowania tej inwestycji była bardzo skomplikowana. Wiele instytucji próbowało rozwiązać węzeł gordyjski, jaki narósł wokół tego ważnego dla naszego miasta zadania" - dodał.

Miasto ogłosiło przetarg na budowę PCLA pod koniec zeszłego roku. Kilkukrotnie przekładało termin otwarcia ofert. Urzędnicy musieli odpowiedzieć na setki pytań firm dot. kolejnych postępowań. Były też skargi skierowane do Krajowej Izby Odwoławczej.

W ostatnim przetargu najniższą cenę zaproponowała firma Betonox Construction z Sopotu - ponad 163 mln zł. Na nieco ponad 193 mln zł budowę stadionu w Rzeszowie wyceniła spółka Mirbud ze Skierniewic, na ok. 196 mln zł opiewa oferta Strabaga z Pruszkowa. Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego jest gotowe wybudować stadion za prawie 200 mln zł, Budimex z Warszawy za 207 mln zł, a Texom z Krakowa za prawie 230 mln zł.

Do tej pory miasto szacowało koszt budowy na 120 mln zł. Inwestycję będą wspólnie finansować miasto Rzeszów, samorząd województwa podkarpackiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Urzędnicy muszą teraz przeanalizować oferty pod kątem formalnym. "Spośród nich wybierzemy firmę, która stadion wybuduje. Mamy nadzieję, że stanie się to już niedługo. Równolegle do analizy ofert będziemy przygotowywać montaż finansowy. Mamy wstępne deklaracje podmiotów, które będą finansować PCLA, że uda się dołożyć do tego zadania dodatkowe pieniądze" - przekazał prezydent Rzeszowa.

Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne powstanie w miejscu obecnego stadionu Resovii. Będzie to inwestycja realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj". To oznacza, że wybrany w przetargu wykonawca najpierw będzie musiał opracować dokumentację projektową i w oparciu o nią wybudować obiekt.

Stadion będzie pełnił funkcję centrum lekkiej atletyki. Obiekt ma być przystosowany do organizowania zawodów rangi mistrzostw Polski seniorów czy też mistrzostw Europy U23, U20, U18. Na jego wyposażeniu ma się znaleźć m.in. bieżnia 400-metrowa oraz kryta 150-metrowa, a także skocznie: do skoku w dal, wzwyż oraz o tyczce.

PCLA będzie mieć też funkcje piłkarskie. Finalnie ma spełniać kryteria licencyjne Ekstraklasy i rozgrywek klubowych UEFA. Trybuny stadionu pomieszczą na zadaszonych miejscach siedzących minimum 7947 widzów. Sektor dla kibiców drużyny przyjezdnej ma stanowić co najmniej od 5 do 6 proc. pojemności stadionu. Na trybunach będzie wydzielony sektor rodzinny, kibiców drużyny gospodarzy, dla gości VIP oraz min. 50 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Boisko do gry w piłkę nożną będzie z trawy naturalnej, wyposażone w system nawadniania i podgrzewania.

Stadion będzie także przystosowany do organizacji koncertów.

PCLA ma być gotowe do października 2026 roku.

