Rzeszów: Tereny nad rzeką Strug będą zabezpieczone przed powodzią

Rusza pierwszy etap prac realizowanych w Rzeszowie przez Wody Polskie związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym terenów leżących nad rzeką Strug. Chodzi m.in. o umocnienie dna i zabezpieczenie brzegów rzeki.

Prace mają zostać zrealizowane do końca tego roku. Ich koszt to 5,9 mln zł.

Jest to pierwszy etap inwestycji Wód Polskich związanej z zabezpieczeniem terenów o powierzchni 433 ha położonych nad rzeką Strug. Całkowity koszt inwestycji to 28 mln zł.

Podczas briefingu prasowego inaugurującego prace budowlane związane z regulacją Strugu, podczas którego miało miejsce symboliczne wbicie łopaty, prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, że inwestycja ta jest częścią prac związanych z kompleksowym rozwiązaniem problemu błyskawicznych podtopień i tzw. powodzi miejskich, spowodowanych przez nawalne deszcze, jakie pojawiają się w ostatnich latach na dużą skalę, nie tylko w Rzeszowie.

Konieczne jest zatem, dla stworzenia kompleksowej ochrony przed skutkami podtopień, zabezpieczenie na rzece Strug oraz innych ciekach na terenie miasta.

"To skłoniło nas do działań systemowych (…). Mamy wrażenie, że miasta znalazły się w pułapce poprzez niewłaściwe zarządzanie swoją infrastrukturą, swoimi budowami. Jesteśmy w takiej sytuacji, że wszyscy razem musimy popatrzeć na ten problem systemowo i coś z tym zrobić" - powiedział Daca. Wskazał m.in. na budowę wielomieszkaniowych bloków na terenach zalewowych.

Przekazał, że we wtorek rusza pierwszy etap prac na Strugu, które spowodują głównie szybki odpływ wód opadowych.

Prace obejmą przebudowę i kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki na odcinku o długości 8,62 km. Zostanie umocnione dno rzeki i zabezpieczone zostaną jej skarpy w miejscach, gdzie występuje zagrożenie podtopieniami.

Obecna na briefingu wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oceniła, że dzięki regulacji Strugu poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców osiedli leżących na tą rzeką (głównie Budziwoja) znacznie się poprawi. "Od wielu lat wiem, jak dużym zagrożeniem jest rzeka Strug. To, że udało się wyłonić wykonawcę, że będą te prace zrealizowane, ma ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców tej dzielnicy, ale i też dla mieszkańców części południowej Rzeszowa" - dodała.

W czasie prac zostaną także wykonane tarliska i schronienia dla zwierząt zamieszkujących strefę przybrzeżną w formie karp dużych drzew.

Koszt tego etapu prac to 5,9 mln zł. Roboty rozpoczną się na wysokości ul. Witolda Gombrowicza do ul. Czesława Miłosza. Mają zostać zrealizowane do końca br. Pozostały zakres prac, do miejscowości Tyczyn, będzie kontynuowany w 2022 roku.

Daca poinformował również, że trwa opracowywanie kompleksowej koncepcji zabezpieczenia przed podtopieniami innych rzeszowskich osiedli.

Koncepcja obejmie łącznie 91,7 km rzeszowskich rzek i pozwoli zidentyfikować skalę i główne przyczyny zagrożenia powodziowego oraz wskaże rozwiązania, które pozwolą na minimalizację lub redukcję zagrożeń powstałych w wyniku powodzi opadowych i błyskawicznych.

Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie procedują obecnie postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji technicznej pn. "Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka, Matysówka, Młynówka, Czekaj i Rów W1".

