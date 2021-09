Rzeszów: Theodore J. Garrish laureatem nagrody bezpieczeństwa energetycznego im. Ignacego Łukasiewicza

Były asystent ds. międzynarodowych sekretarza energii Stanów Zjednoczonych Theodore J. Garrish został tegorocznym laureatem nagrody w kategorii bezpieczeństwo energetyczne im. Ignacego Łukasiewicza.

Nagrodę wręczono w poniedziałek podczas otwarcia VI konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", która obywa się na Politechnice Rzeszowskiej.

Jak zaznaczył rektor politechniki prof. Piotr Koszelnik, nagrodę przyznano za "prowadzenie działań w ramach polsko-amerykańskiego strategicznego dialogu energetycznego, którego celem jest rozwój partnerstwa między krajami w sektorze energii".

Garrish jest politykiem i prawnikiem. Pełnił funkcje asystenta ds. międzynarodowych sekretarza energii w poprzedniej administracji amerykańskiej.

Gratulując nagrody pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski przypomniał, że z laureatem poznał się w 2016 roku.

"Wtedy zaczęliśmy ten dialog strategiczny polsko-amerykański. On się zaczął od spotkania i decyzji prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Donalda Trumpa. Miara tego znaczenia jakie przywiązujemy do tego dialogu, do tego kontaktu jest to, że dzisiaj ten dialog jest kontynuowany i kontynuowany jest z nowym amerykańskim rządem" - mówił.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej zapowiedział, że "w przyszłym tygodniu przyjedzie do Warszawy pani sekretarz ds. energii w rządzie amerykańskim Jennifer Granholm".

"Odbędziemy formalną sesje dialogu polsko-amerykańskiego. To oznacza, że ta relacja pomiędzy naszymi krajami wykracza poza jeden rząd, jedną administracje. Sądzę, że możemy być optymistyczni także i po naszej polskiej stronie, że ta inicjatywa będzie popierana i będzie trwała niezależnie, kto za cztery, osiem, 12, czy 16 będzie w Polsce rządził" - powiedział Naimski.

Podczas poprzednich edycji rzeszowskiej konferencji laureatami nagrody w kategorii bezpieczeństwo energetyczne im. Ignacego Łukasiewicza zostali m.in. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, Piotr Naimski i były prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Tematyka tegorocznej konferencji - podkreślają organizatorzy - "koncentruje się na transformacji energetycznej".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl