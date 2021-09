Rzeszów: W październiku pierwszy festiwal dla startupów

Pod koniec października w Rzeszowie odbędzie się pierwszy podkarpacki festiwal dla startupów i inwestorów - Carpathian Startup Fest 2021. Celem imprezy jest połączenie startupów oraz inwestorów, a także promocja podkarpackich startupów w kraju i za granicą.

Organizatorem festiwalu jest m.in. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR) oraz Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis.

Jak poinformował wiceprezes zarządu RARR Krystian Kapinos, Carpathian Startup Fest (CSF) jest kontynuacją dotychczasowych działań agencji w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i startupów.

Przypomniał, że RARR od ponad 25 lat wspiera przedsiębiorców na Podkarpaciu, a od ponad 15 lat zarządza Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologiczny Aeropolis, gdzie w Preinkubatorze Akademickim i Inkubatorze Technologicznym oferuje firmom powierzchnię biurową i produkcyjną, a także świadczy doradztwo w zakresie własności intelektualnej oraz doradztwo biznesowe.

"Agencja jest również operatorem projektu Platformy Startowe Start In Podkarpackie, który osiągnął duży sukces. Zgłoszono ponad 1500 pomysłów na biznes, z czego wybraliśmy do programu inkubacyjnego ok. 230. Ponad 50 tych startupów otrzymało dofinansowanie z PARP-u na kwotę ok. 1 mln zł" - dodał Kapinos.

W CSF mogą wziąć udział pomysłodawcy, startupy posiadające produkt lub usługę oraz młode przedsiębiorstwa rozwijające sprzedaż. 30 najciekawszych zostanie dodatkowo zaproszonych do publicznej prezentacji przed potencjalnymi, indywidualnymi inwestorami oraz funduszami inwestycyjnymi. Już 15 takich podmiotów zapowiedziało swój przyjazd do Rzeszowa.

Podczas wydarzenia zaplanowano trzy konkursy: Idea Challenge dla pomysłodawców, konkurs dla najlepszego startupu oraz konkurs dla najlepszego startupu w czterech kategoriach odpowiadających inteligentnym specjalizacjom województwa podkarpackiego: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, IT oraz jakość życia. Pula nagród to ponad 60 tys. zł.

Jak zaznaczył Kapinos, idea festiwalu jest bardzo prosta. "Chcemy w jednym miejscu zgromadzić i połączyć startupy oraz inwestorów. Pomysłodawcy wystąpią przed inwestorami i funduszami inwestycyjnymi, a efektem ma być współpraca tych podmiotów w przyszłości. Celem jest także promocja podkarpackich startupów w kraju i za granicą" - podkreślił.

Do CSF można zgłaszać projekty w różnych fazach rozwoju. Organizator podzielił je na trzy grupy: pomysły na biznes, startupy zarejestrowane jako spółki oraz scaleupy, czyli młode przedsiębiorstwa, które już wprowadziły na rynek produkt lub usługę i są na etapie ich sprzedaży. Proces zgłaszania się na festiwal jest prosty - wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na stronie internetowej www.csf21.pl.

Carpathian Startup Fest 2021 został zaplanowany na 28 października br. w Rzeszowie.

