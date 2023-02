Rzeszów: W przyszłym roku ma być gotowy projekt przebudowy skrzyżowania na osiedlu Krakowska Południe

Do połowy przyszłego roku powinien być gotowy projekt przebudowy skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza na osiedlu Krakowska Południe w Rzeszowie. Miasto szuka firmy, która zajmie się dokumentacją.

Jak poinformował w poniedziałek Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa, o przebudowę skrzyżowania alei Witosa z ulicą Solarza wystąpili do prezydenta miasta mieszkańcy osiedla Krakowska Południe oraz rada osiedla.

"Wnioski dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia zmian na skrzyżowaniu, które poprawią bezpieczeństwo oraz ułatwią włączanie się do ruchu kierowcom, którzy wyjeżdżają z ul. Solarza na al. Witosa" - wyjaśnił Artur Gernand.

Uwagi mieszkańców zostały uwzględnione i miasto ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji. Projektant ma być wybrany wiosną tego roku. Na przygotowanie dokumentów będzie miał czas do połowy 2024 roku.

Projekt będzie dotyczył przebudowy czterech odcinków dróg o łącznej długości ok. 560 metrów. Na al. Witosa będzie to 300-metrów, na ul. Solarza ok. 60 metrów i po ok. 100 metrów na ulicach: Rataja oraz Lewakowskiego. Na al. Witosa - przy skrzyżowaniu z ul. Solarza, mają być wybudowane pasy włączenia i wyłączenia, przebudowane zostaną też wloty ul. Lewakowskiego i ul. Rataja w ul. Solarza.

Projektant będzie musiał również zaplanować przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz doświetlenie przejścia dla pieszych.

