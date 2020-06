Rzeszów: W wakacje bezpośrednie loty do Salonik, Barcelony

W lipcu i sierpniu będzie można bezpośrednio polecieć z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce do Zadaru, Salonik, Barcelony i Burgas. Taką możliwość oferuje PLL LOT – przekazał w środę rzecznik portu w Jasionce Marcin Kołacz.

Dodał, że narodowy przewoźnik ogłosił w środę letnią siatkę połączeń, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżnych, którzy chcą spędzić tegoroczne wakacje poza granicami Polski.

Prezes Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" Adam Hamryszczak zauważył, że będzie to kolejny etap "odmrażania" transportu lotniczego po tym, jak w czerwcu wznowione zostały loty krajowe.

"To ważna decyzja, która ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale także psychologiczne. Wszyscy adaptujemy się do nowej rzeczywistości, zachowując zasady bezpieczeństwa, a zarazem dążąc do powrotu do normalnego życia, którego jednym z elementów jest możliwość podróżowania. Cieszę się, że znaleźliśmy się wśród lotnisk regionalnych, które w miesiącach wakacyjnych mogą zaoferować pasażerom bezpośrednie, regularne połączenia do Chorwacji, Grecji, Hiszpanii i Bułgarii" - zaznaczył Hamryszczak.

Wyraził też nadzieję, że te nowe trasy spotkają się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Podkarpacia.

Połączenia z Jasionki do Burgas i Salonik LOT zainauguruje już 3 lipca, a dzień później wystartuje pierwszy samolot do Zadaru. Natomiast do Barcelony będzie można z Rzeszowa bezpośrednio polecieć 5 lipca.

Kołacz dodał, że zgodnie z rozkładem nowe trasy będą realizowane raz w tygodniu do końca sierpnia.

"Od kilku lat województwo podkarpackie, jako większościowy właściciel spółki lotniskowej, aktywnie współpracuje z naszym narodowym przewoźnikiem, zachęcając go do rozwoju swojej działalności w naszym regionie, zarówno jeśli chodzi o nowe połączenia, jak i obsługę techniczną samolotów" - zauważył marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Wskazał jednocześnie, że te nowe wakacyjne trasy, zaoferowane przez LOT, są nie tylko ukłonem w stronę pasażerów, ale także dają możliwość promocji walorów turystycznych Podkarpacia wśród zagranicznych turystów z południa Europy.

Obecnie z lotniska w Jasionce dwa razy dziennie: rano i wieczorem, odlatują samoloty do Warszawy, a raz w tygodniu, w sobotnie popołudnie - do Gdańska.

Kołacz dodał, że oprócz nowych kierunków uruchomionych przez LOT, od lipca przywrócenie części połączeń realizowanych z Jasionki zapowiedział także Ryanair.

"Trwają rozmowy dotyczące terminu ponownego uruchomienia lotów z Rzeszowa do Monachium" - zaznaczył.