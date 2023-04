Rozpoczyna się zbiórka podpisów w obronie polskich lasów

Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod projektem ustawy w obronie polskich lasów – zapowiedział w poniedziałek w Rzeszowie wiceminister sprawiedliwości (Solidarna Polska) Marcin Warchoł.

W styczniu br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie.

Do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Wspólnoty.

Podczas poniedziałkowego briefingu prasowego Warchoł przypomniał, że Solidarna Polska w całym kraju rozpoczyna akcję zbierania podpisów w obronie lasów. Dodał, że został zarejestrowany komitet i przygotowany projekt ustawy.

Jak mówił, polskie lasy stanowią 1/3 powierzchni całego kraju. "To nasze dobro narodowe. 80 proc. lasów jest w rękach państwa. To jest obszar trzykrotnie większy niż np. obszar Belgii. W Polsce Lasy Państwowe są dobrem narodowym i są zarazem kołem zamachowym naszej gospodarki" - podkreślił.

Przekazał, że 3 proc. PKB pochodzi właśnie z Lasów Państwowych, gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego. "Niestety Unia Europejska w swojej bezczelności próbuje sięgać po kolejne nasze dobra narodowe. W tej chwili są podejmowane próby zmiany traktatów w taki sposób, żeby lasy przeszły pod dyktat UE" - zaznaczył wiceminister.

Jak mówił, inicjatywa Solidarnej Polski, polegająca na zbiórce podpisów, ma temu zapobiec. "Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod ustawą w obronie lasów" - poinformował. Zwrócił uwagę, że konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów.

"Losy polskich lasów muszą pozostać w rękach Polaków"

"To polski parlament większością 2/3 głosów będzie za każdym razem decydował w każdej sprawie, co do gospodarki leśnej, co do polityki leśnej w Brukseli. To jest bardzo istotne, po to, aby w rękach Polaków były losy naszych lasów. Nie chcemy, żeby to urzędnicy brukselscy decydowali o tym, czy można wchodzić do lasu, jakie i kto dochody z lasów otrzymuje. Nie chcemy być pod dyktatem unijnym" - przekonywał wiceminister.

Warchoł zaapelował o składanie podpisów i wsparcie inicjatywy. Jak zauważył, projekt ustawy jest dostępny na stronie wobronielasow.pl, skąd można go pobrać i złożyć podpis.

Rusza akcja obywatelska w obronie zasobów leśnych

"Zachęcam do akcji obywatelskiej w obronie polskich lasów. Akcja Solidarnej Polski, razem z leśnikami, razem ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, tymi, którym leży na sercu dobro polskiego leśnictwa, dobro polskiej gospodarki" - powiedział Warchoł.

Jak dodał, w przeciwnym razie grozi nam załamanie gospodarki drzewnej, paraliż polityki leśnej, rosnące lawinowo ceny, nie tylko drewna. "Nie możemy do tego dopuścić. Jako Solidarna Polska sprzeciwiamy się tym zakusom i stąd dzisiaj rozpoczynamy tę zbiórkę" - zapowiedział.

Do apelu o składanie podpisów włączyli się obecni na briefingu prasowym posłowie, w tym Maria Kurowska i leśnicy.

"Każdy Polak powinien się czuć odpowiedzialny w tej chwili za to, aby chronić polskie lasy" - przekonywała poseł Kurowska i zaprosiła do biur poselskich, gdzie są listy, które można podpisać.