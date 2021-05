Rzeszów: Wniosek ZRID na przebudowę ronda Pobitno

Pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak złożył do wojewody podkarpackiego wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczący przebudowy ronda Pobitno. Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 120 mln zł.

Rondo Pobitno to jedno z najważniejszych skrzyżowań w Rzeszowie. Na kierunku wschód-zachód przez rondo przebiega ulica Lwowska, która łączy centrum miasta z wyjazdem z Rzeszowa w kierunku Jarosławia. Od strony południowej do ronda biegnie al. Armii Krajowej, która poza przejmowaniem ruchu lokalnego pełni rolę obwodnicy tej części miasta. Od strony północnej do ronda dobiega natomiast al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, która poza przejmowaniem ruchu lokalnego pełni rolę łącznika miasta z autostradą A4 oraz drogą ekspresową S19.

W czasie szczytu komunikacyjnego na drogach dojazdowych do ronda tworzą się spore korki. Dlatego w ramach przebudowy powstać ma wielopoziomowe skrzyżowanie.

Jak poinformował w czwartek Bajdak, wniosek o wydanie ZRID na tę inwestycję miał być złożony jeszcze w ubiegłym roku, jednak dopiero teraz udało się dopracować dokumentację.

"Pieniądze na wykup gruntów, które będą potrzebne do realizacji tego zadania, są zabezpieczone w budżecie miasta. Na szczęście nie jest to duża kwota, około 1,6 mln zł" - dodał.

Cytowana w informacji wojewoda podkarpacka Ewa Leniart podkreśliła, że Rzeszów potrzebuje nowych rozwiązań komunikacyjnych.

"Rondo Pobitno - ze względu na swoją lokalizację - to jedno ze strategicznych i najbardziej przeciążonych skrzyżowań, dlatego planowana przez miasto inwestycja jest niezwykle istotna z punktu widzenia poprawy płynności ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego. Rozwiązanie projektowe w postaci tunelu będzie zdecydowanie wygodniejsze dla kierowców, a jednocześnie nie będzie też uciążliwe dla okolicznych mieszkańców" - zaznaczyła Leniart, która kandyduje w przedterminowych wyborach prezydenta Rzeszowa.

Zakres prac obejmuje m.in. budowę oraz rozbudowę dróg na długości ok. 1,2 km. Największą zmianą będzie budowa otwartego tunelu pod jezdniami ronda wraz z wykonaniem dwujezdniowej drogi o długości 640 m w ciągu al. Armii Krajowej i al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Zgodnie z opracowaniem architektonicznym tunel będzie miał ok. 200 metrów długości i będzie się zaczynał w okolicach skarbca Narodowego Banku Polskiego przy al. Armii Krajowej, a kończył na skrzyżowaniu z ul. Morgową. Dodatkowo pasy drogowe na rondzie zostaną poszerzone do 5,5 m.

Inwestycja wymaga także przebudowy dróg krzyżujących się na rondzie Pobitno. Chodzi nie tylko o główne arterie, ale także o ul. Morgową i Konfederatów Barskich. W kierunku ul. Morgowej powstanie dodatkowo prawoskręt. Przebudowana zostanie także sygnalizacja świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Morgowej, al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Konfederatów Barskich.

Dla pieszych oraz rowerzystów powstaną oddzielne kładki oraz ścieżki rowerowe. Powstaną też ekrany akustyczne.

Koszt inwestycji to ok. 120 mln złotych. Na wydanie decyzji ZRID służby wojewody mają 90 dni.

