Rzeszów: Wojewódzki Urząd Pracy wypłacił 253 mln zł z Tarczy Antykryzysowej

Podczas trzech miesięcy obowiązywania Tarczy Antykryzysowej Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłacił podkarpackim przedsiębiorcom 253 mln zł – poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop.

W tym czasie podkarpaccy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości ubiegali się o dofinansowania z powodu obniżonego wymiaru czasu pracy swoich pracowników. Zdaniem Czopa może to oznaczać, że podkarpacka gospodarka, mimo oznak spowolnienia w pierwszym okresie pandemii, wraca na normalne tory.

"Wielu przedsiębiorców w trakcie pobierania dofinansowania rezygnowało z kolejnych transz, gdyż ich przedsiębiorstwa pozyskały zamówienia, co wiązało się z koniecznością zaangażowania pracowników w pełnym wymiarze" - dodał.

Większość przedsiębiorców składało wnioski elektronicznie, co przyspieszyło ich rozpatrywanie. Jak zaznaczył Czop, z czasem we wnioskach było coraz mniej błędów rachunkowych i formalnych, np. błędy w porozumieniach z załogą i pełnomocnictwach niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Obecnie urząd wypłaca wsparcie za czerwiec i lipiec.

Jak wyjaśnił Czop, od końca czerwca, po wprowadzeniu tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0., można składać nowe, uproszczone wnioski. "W stosunku do wcześniejszych nie ma wymogu obniżania wymiaru czasu pracy ani zawierania porozumień z załogą. Jednocześnie wciąż istnieje, równolegle, możliwości ubiegania się o wsparcie na dotychczasowych zasadach" - powiedział. Dodał, że obecnie można składać wnioski o wsparcie za czerwiec, lipiec i sierpień.

Dyrektor WUP zaznaczył, że przedsiębiorcy, którzy mają problemy ze skompletowaniem wniosków, mogli liczyć na indywidualne podejście i fachowe doradztwo urzędników.

"Wydział, który realizuje wnioski, pracuje w potrojonej obsadzie. W szczytowym momencie realizacji wsparcia z Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy mieli do dyspozycji sześć infolinii. Średni czas rozpatrywania wniosku nie przekraczał kilku dni, oczywiście z wyjątkiem początkowego okresu wdrażania Tarczy" - dodał dyrektor rzeszowskiego urzędu.

Przedsiębiorcy otrzymują również wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Do tej pory kwota wszystkich wypłaconych przez podkarpackie PUP środków na dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej wynosi blisko 500 mln zł.

W sumie w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej od czasu jej aktywacji 1 kwietnia br. do podkarpackich przedsiębiorców trafiło 753 mln zł.