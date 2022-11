Rzeszów: Województwo podkarpackie wśród laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Województwo podkarpackie otrzymało nagrodę specjalną podczas uroczystej gali Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Prezydent Andrzej Duda przekazał również dekret potwierdzający przyznanie Rzeszowowi tytułu Miasta-Ratownika.

Andrzej Duda wziął w czwartek udział w 2. odsłonie VII edycji "Kongresu 590"; w czwartek wieczorem na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach kongresu odbyła się Gala XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Tytuł Miasta-Ratownika został przyznany Rzeszowowi przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w maju br. Stolica Podkarpacia była pierwszym miastem wyróżnionym tym tytułem. W czwartek dekret odebrał podczas gali z rąk Andrzeja Dudy prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Fijołek PAP powiedział, że to jest duży zaszczyt odbierać z rąk prezydenta RP takie wyróżnienie w imieniu mieszkańców Rzeszowa. "To jest jeden z bardziej historycznych momentów w dziejach miasta" - dodał. Podkreślił, że Rzeszów stał się symbolem jak pomagać. "Jak w XXI wieku można być prawdziwym społeczeństwem obywatelskim, świadomym tego, jak i dlaczego trzeba pomagać" - zaznaczył.

Prezydent Rzeszowa zwrócił uwagę, że pomoc udzielana Ukraińcom musiała być również dobrze zorganizowana. "Pomogliśmy tak dużej fali uchodźców w sposób, który budzi podziw całego świata. Bez wielkich obozów, bo ludzie sami przyjęli tych, którzy uciekali przed wojną" - powiedział.

Jak przypomniał, w krytycznym momencie w Rzeszowie mogło być, według różnych danych, nawet 100 tys. uchodźców. "To pokazuje skalę tej pomocy, jaka była udzielana w Rzeszowie" - dodał Fijołek.

Podkreślił, że do miasta docierały transporty z pomocą dla Ukrainy z całego świata, które były tutaj przeładowywane, magazynowane i kierowane do naszych wschodnich sąsiadów.

Fijołek dodał, że pomoc do Ukrainy wciąż dociera z Podkarpacia. Przypomniał, że niedawno samorząd przekazał agregaty prądotwórcze. "Cały czas pomagamy i przygotowujemy się do kolejnych transportów do Ukrainy" - powiedział.

W czasie gali prezydent Duda przyznał również nagrodę specjalną województwu podkarpackiemu. W uzasadnieniu podkreślono, że samorząd stwarza bardzo dobre warunku do rozwoju takich branż jak lotnictwo i kosmonautyka. Nagroda została przyznana również za "bezprecedensową akcję niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy" przez mieszkańców regionu. Nagrodę wspólnie odebrali wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP zostały w czwartek wręczone w sumie w siedmiu kategoriach. W kategorii lider Małych i Średnich Przedsiębiorstw wyróżnienie otrzymała firma Ekoenergetyka Polska SA; w kategorii narodowy sukces nagrodę otrzymała firma H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych.

W kategorii międzynarodowy sukces wyróżnienie otrzymała firma Advanced Protection Systems SA, która produkuje system obrony przed dronami.

W kategorii odpowiedzialny biznes wygrała firma RST Roztocze, a w kategorii firma rodzinna zwyciężyła spółka Ster. Badania i Rozwój to kategoria, w której najlepsza okazała się firma ADJ Nanotechnology. A spośród startupów zwyciężyła firma Chronospace.

Prezydent przyznał również nagrodę indywidualną za wybitne zasługi dla polskiej gospodarki i przedsiębiorczości. W tym roku otrzymała ją Beata Drzazga - właścicielka największej firmy medycznej w Polsce świadczącej usługi pielęgniarskie w domu pacjenta.

