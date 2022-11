Rzeszów: Zaprezentowano założenia przyszłorocznego budżetu miasta

Wydatki za poziomie ok. 1,9 mld zł zakłada przyszłoroczny budżetu Rzeszowa. Prezentując dokument na wtorkowej sesji miasta prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek mówił, że to najtrudniejszy budżet od wielu lat.

Fijołek, przedstawiając radnym miejskim założenia budżetu na przyszły rok, mówił, że sytuacja finansowa Rzeszowa, podobnie jak innych polskich samorządów, nie jest łatwa.

"Do 2020 r. byliśmy przyzwyczajeni, że każdy kolejny rok oznaczał poprawę finansową. Mogliśmy się cieszyć wzrostami dochodów z PIT, dochodów własnych. To niestety już się skończyło. Jest to efekt wprowadzonych zmian w systemie podatkowym państwa, które obniżają udział samorządu w PIT, kryzysu energetycznego, inflacji, wojny w Ukrainie" - wymienił.

Projekt budżetu Rzeszowa na rok 2023 zakłada wydatki na poziomie ok. 1,9 mld zł.

Prezydent Rzeszowa zwrócił uwagę na radykalny spadek dochodów bieżących. Tłumaczył, że w związku z trudną sytuacją, wynikającą z obniżenia wpływów z PIT, zmian podatkowych, inflacji i kryzysu energetycznego, samorząd musiał ściąć wydatki bieżące, zapotrzebowania wydziałów, jednostek miasta, mieszkańców i stowarzyszeń aż o 250 mln zł.

"Pomimo tego i tak będziemy o ponad 43 mln zł na minusie, tyle wyniesie deficyt w wydatkach bieżących" - dodał Fijołek.

Podał, że według raportów, które przygotowuje Unia Metropolii Polskich, skumulowane ubytki dochodów PIT w Rzeszowie, które powstały w wyniku zmian polityki państwa, to kwota ponad 370 mln zł.

Zdaniem Fijołka, najważniejszym celem dla miasta w przyszłym roku będzie utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji. "Dlatego zaplanowaliśmy na przyszły rok rekordowe ponad 381 mln zł na zadania inwestycyjne. Liczymy, że sporą część tej kwoty uda się nam refundować ze źródeł zewnętrznych" - zapowiedział.

W 2021 r. na inwestycje samorząd stolicy Podkarpacia wydał 283 mln zł.

Wśród zadań, które będą realizowane w przyszłym roku znalazły się m.in. przedsięwzięcia drogowe, w tym m.in. przebudowa skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i al. Powstańców Warszawy z budową wiaduktu i ronda oraz budowa wiaduktu, który połączy ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanowej.

Największym przyszłorocznym przedsięwzięciem drogowym będzie jednak rozpoczęcie budowy Wisłokostrady - trasy, która połączy al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, czyli południową i północną część miasta. Dzięki niej odciążone zostanie śródmieście - m.in. al. Piłsudskiego i wiadukt Tarnobrzeski.

W przyszłym roku zaplanowane są także prace przy tworzeniu Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki przy ul. Wyspiańskiego, kontynuacja budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, a także przygotowania do budowy aquaparku.

