S&P 500 i Nasdaq biją rekordy na Wall Street

Wtorkowa (25 sierpnia) sesja na Wall Street zakończyła się spadkiem indeksu Dow Jones, ale S&P 500 i Nasdaq po raz kolejny pobiły historyczne rekordy. W Stanach Zjednoczonych zanotowano najniższe od 6 lat zaufanie konsumentów. Uwagę zwracają rozmowy handlowe USA-Chiny i doniesienia z frontu walki z koronawirusem.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,25 proc. i wyniósł 28.236,31 pkt.

S&P 500 zwyżkował 0,36 proc. i wyniósł 3.443,62 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,76 proc., do 11.466,47 pkt.

S&500 i Nasdaq ustanawiały kilkukrotnie w ostatnich dniach nowe historyczne szczyty, po tym jak w ubiegłym tygodniu przebiły poprzednie przedpandemiczne rekordy z lutego. S&P 500 zakończył poniedziałkową sesję po raz pierwszy powyżej 3.400 pkt.

Po 2-4 proc. zwyżkowały walory Salesforce, Amgen i Honeywell. W poniedziałek po zamknięciu ogłoszono, iż spółki dołączą do indeksu Dow Jones z dniem 31 sierpnia, zastępując Exxon Mobil, Pfizera i Raytheon Technologies (kursy wszystkich trzech spółek spadają). Exxon był obecny w DJI niemal przez 100 lat.

Roszady w indeksie wymusił ogłoszony w lipcu, a wchodzący w życie z końcem bieżącego miesiąca split akcji Apple (4:1). Apple od początku roku zwiększył kapitalizację już około 70 proc. do ponad 2 bln USD, kontrybuując najmocniej do wzrostów DJI spośród uczestników indeksu. We wtorek kurs Apple spadał o około 2 proc.

DJI wzrósł od marcowego dołka łącznie o 55 proc., a do historycznych szczytów z 12 lutego brakuje indeksowi dalszych 4 proc. zwyżki.

Nawet 7 proc. traciły walory Best Buy. Sieć sklepów z elektroniką zaprezentowała wyniki kwartalne powyżej konsensusu i utrzymała poziom dywidendy, lecz poinformowała jednocześnie, że nie utrzyma w trzecim kwartale tempa sprzedaży z wcześniejszej części roku.

Z USA napłynęły mieszane dane makro.

Zaufanie amerykańskich konsumentów spadło w sierpniu do najniższego od 2014 r. poziomu. Obrazujący indeks Conference Board spadł w sierpniu do 84,8 pkt. wobec 91,7 pkt. miesiąc wcześniej, przy oczekiwanych 93,0 pkt. Do 25 proc. z 20 proc. wzrosła liczba ankietowanych, którzy oceniają, że trudno jest zdobyć pracę.

Z drugiej strony, wyraźnie w górę zaskoczyła sprzedaż nowych domów, która w lipcu wyniosła 901 tys. w ujęciu rocznym (najwyżej od 2006 r.) wobec oczekiwanych 790 tys.

W oczekiwaniu na czwartkowe wystąpienie prezesa Fed Jerome'a Powella na corocznym sympozjum bankierów w Jackson Hole, o godz. 21.25 publicznie wypowie się prezes Fed z San Francisco Mary Daly.

Inwestorzy pozytywnie przyjęli z rana informacje, iż USA i Chiny czynią przynajmniej symboliczne postępy w realizacji I fazy umowy handlowej zawartej na początku tego roku, mimo wielu innych spornych obszarów we wzajemnych relacjach.

Chińskie Ministerstwo Handlu potwierdziło, że prowadzi konstruktywne rozmowy z USA na temat handlu, a strona amerykańska zasadniczo to poparła. Rozmowy ugrzęzły w martwym punkcie w maju.

Gracze rynkowi nieustannie śledzą też informacje dotyczące szczepionek na koronawirusa.

Moderna Inc. oświadczyła, że planuje dostarczyć do UE co najmniej 80 mln dawek eksperymentalnej szczepionki na koronawirusa. Amerykańska firma biotechnologiczna zakończyła właśnie rozmowy z Komisją Europejską w sprawie możliwego porozumienia na dostawę szczepionki.

Z kolei AstraZeneca rozpoczęła pierwszą fazę badania klinicznego dwóch przeciwciał, a inwestorzy mają nadzieję, że jedno będzie lekarstwem na koronawirusa, a drugie będzie potencjalnie szczepionką.