S&P 500 i Nasdaq kończą sesję na historycznych szczytach

Czwartkowa sesja na Wall Street po jednym dniu korekty przyniosła powrót wzrostów, a indeksy S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe szczyty wszech czasów. Liderem wzrostów był producent samochodów Ford po lepszych od oczekiwanych wynikach kwartalnych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,68 proc., do 35.730,48 pkt. Indeks jest tuż poniżej historycznego szczytu.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,98 proc., do 4.596,42 pkt. To nowy rekord tego indeksu.

Nasdaq Composite zwyżkował o 1,39 proc. i zamknął sesję na rekordowym poziomie 15.448,12 pkt.

W tym miesiącu główne indeksy szły w górę wraz z publikacją wyników kwartalnych. Indeks S&P 500 zyskał w październiku 5,6 proc. i jest blisko osiągnięcia najlepszego miesiąca od listopada 2020 r. Dow wzrósł w tym miesiącu o 4,9 proc., podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 5,5 proc.

Według danych CNBC prawie 40 proc. spółek z indeksu S&P 500 opublikowało już raporty za III kw., a ponad 80 proc. z nich przekroczyło oczekiwania Wall Street. Oczekuje się, że spółki z indeksu S&P 500 zwiększą zyski o około 37,6 proc. w trzecim kwartale.

"Wyniki pomogły rynkom, a dotychczasowe zyski spółek w USA są lepsze niż długoterminowa średnia pod względem przebić konsensusu. Firmy są w lepszej kondycji niż można by sądzić po niektórych stagflacyjnych, ponurych wizjach obecnych we wrześniu i na początku października, co być może było pomocne w obecnym rajdzie" - powiedział Jim Reid, szef badań w Deutsche Banku.

Akcje Forda szły w górę 8 proc., najwyżej od 2014 roku. Zysk na akcję spółki w III kw. wyniósł 51 centów. Oczekiwano 26 centów.

Akcje Caterpillar rosły o 3 proc. Przychody spółki wyniosły w III kw. 12,40 mld USD. Analitycy prognozowali przychody na poziomie 11,84 mld USD.

Notowania Mercka rosły o 4 proc. Spółka podniosła prognozę zysku na akcję w roku finansowym.

Comcast spadał o 1 proc., mimo że zysk na akcję w III kw. wyniósł 87 centów wobec oczekiwanych 75 centów.

eBay szedł w dół o 7 proc. po publikacji gorszych od oczekiwań prognoz dotyczących przychodów za czwarty kwartał.

Akcje Twilio spadały o 17 proc., po tym, jak platforma komunikacji w chmurze wydała prognozę straty w czwartym kwartale.

Europejski Bank Centralny podał, że skup aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej.

"Rada Prezesów nadal uważa, że można utrzymać korzystne warunki finansowania, przy tempie zakupów netto aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) nieco niższym niż w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku" - podano w komunikacie po posiedzeniu.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powiedziała w czwartek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu, że presja inflacyjna powinna złagodnieć w 2022 r.

"W krótkim okresie przewidujemy wzrost inflacji, ale potem spodziewamy się jej spadku w 2022 r." - powiedziała Lagarde.

"W tym roku presja inflacyjna nadal będzie rosnąć. Podczas, gdy obecny cykl wzrostu inflacji będzie trwał dłużej niż pierwotnie zakładano, oczekujemy spadku inflacji w 2022 r." - dodała.

Prezes EBC oceniła, że warunki do startu cyklu podwyżek stóp proc. nie są spełnione.

Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale wzrósł o 2 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału. Oczekiwano +2,6 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 281 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 288 tys. wobec 291 tys. poprzednio, po korekcie z 290 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 2,243 mln w tygodniu, który skończył się 16 października. Analitycy oczekiwali 2,420 mln wobec notowanych poprzednio 2,48 mln, po korekcie z 2,481 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 2.018 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 97.559 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 45,70 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 741.235.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl