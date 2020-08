S&P: Grupa PZU będzie pokazywać solidne wyniki na tle zagranicznych ubezpieczycieli pomimo odpisów

Grupa PZU powinna pokazywać relatywnie solidne wyniki finansowe w porównaniu do swoich międzynarodowych konkurentów z sektora ubezpieczeniowego pomimo odpisów aktualizujących wartość akcji Alior Banku i Banku Pekao - uważają analitycy agencji ratingowej S&P.

Zdaniem analityków, grupa PZU prawdopodobnie będzie utrzymywać też bezpieczną poduszkę finansową, która pozwala spełniać kryteria S&P dotyczące przyznawania spółkom ratingów powyżej poziomu "AAA".

PZU poinformowało dwa dni temu o utworzeniu odpisów pomniejszających wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku i Banku Pekao. Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto PZU przypisywany właścicielom jednostki dominującej o około 827 mln zł. Jednostkowy wpływ odpisów na wycenę Alior Banku i Banku Pekao w księgach PZU wyniesie około 648 mln zł.

Przeprowadzenie testów utraty wartości wartości firmy z tytułu nabycia akcji Alior Banku i Banku Pekao na 30 czerwca wynikało z działań podejmowanych przez banki w związku z pandemią COVID-19 i jej skutkami ekonomicznymi, w wyniku których spadły oczekiwane przepływy pieniężne z tytułu akcji posiadanych w Alior Banku oraz w Banku Pekao.

To drugi odpis przeprowadzony przez grupę PZU w 2020 roku po tym, jak sektor finansowy zaczął odczuwać negatywne efekty pandemii Covid-19 i obniżek stóp procentowych.

W opinii analityków S&P, Alior Bank, którego jednym z akcjonariuszy jest PZU, pozostaje bardziej narażony na potencjalne szoki ekonomiczne. Bank ten utworzył rezerwy na straty związane z Covid-19, a w pierwszym półroczu zanotował 585,5 mln zł straty netto.

"Alior Bank nie ma już w planach żadnych dodatkowych odpisów związanych z Covid-19 w drugiej połowie 2020 roku, a jego wskaźniki kapitałowe pozostają powyżej minimalnych wymogów regulatora. Naszym zdaniem, troska PZU związana z Alior Bankiem pozwoli poradzić sobie z potencjalnymi ryzykami dla bilansu grupy" - napisano w raporcie S&P.

Analitycy oceniają, że utworzone przez PZU w pierwszym półroczu rezerwy w łącznej wysokości 1,3 mld zł obniżą wyniki grupy w tym roku znacząco poniżej poziomów zapisanych w strategii.

"Grupa PZU ma jednak historię zdrowych działań operacyjnych opartych o silną i stabilną część ubezpieczeniową, co pozwoli grupie rozwijać się szybciej niż międzynarodowy sektor ubezpieczeń. Chociaż więc oczekujemy, że obecny poziom rezerw i słabsza kondycja sektora bankowego w tym roku zaszkodzą wynikom PZU, to pozostaną one zbliżone do wyników międzynarodowej konkurencji" - napisano w raporcie.

"Oceniamy, że podstawowa działalność grupy związana z ubezpieczeniami pozostanie relatywnie silna pomimo negatywnych efektów pandemii. Co więcej, w naszej opinii, znacząca niepewność i zmienność na rynku nie zdołają powstrzymać stopniowej poprawy wyników grupy w latach 2021-2022" - dodali analitycy S&P.

Obecny rating S&P dla PZU wynosi "A-", z perspektywą stabilną. Bank Pekao ma rating "BBB+/A-2", z perspektywą stabilną, a Alior Bank ma rating "BB/B", z perspektywą negatywną.