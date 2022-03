S&P ponownie obniżył rating Rosji

S&P ponownie obniżył długoterminowego zadłużenia Rosji z "CCC-" do "CC" uzasadniając to problemami tego kraju ze spłatą zobowiązań z tytułu denominowanych w dolarach euroobligacji z terminem wykupu w 2023 i 2043 - podał w czwartek Reuters.

Problemy Rosji ze spłatą zobowiązań wynikają z międzynarodowych sankcji, które ograniczyły dostępność jej rezerw walutowych, a także dostęp do globalnych systemów i rynków finansowych oraz infrastruktury - stwierdziła agencja ratingowa.

"Mimo, że publiczne wypowiedzi rosyjskiego ministra finansów sugerują, że rząd nadal stara się przekazywać właścicielom obligacji płatności, uważamy, że obsługa zadłużenia rosyjskich euroobligacji, które zapadają w ciągu najbliższych kilku tygodni, może napotkać podobne trudności techniczne" - podał S&P.

Według czwartkowych informacji Reutersa ze źródeł rynkowych, niektórzy wierzyciele otrzymali w dolarach odsetki od rosyjskich obligacji, których płatność przypadała na ten tydzień. Inni powiedzieli, że mają je dopiero otrzymać, ale są co do tego optymistyczni.

26 lutego S&P obniżył rating kredytowy Rosji do "BB+", czyli poziomu śmieciowego, tłumacząc to ryzykiem spowodowanym inwazją rosyjskich wojsk na Ukrainę. 3 marca agencja dokonała kolejnej obniżki noty - do poziomu "CCC-".

