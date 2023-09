Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 2,7 proc. W porównaniu z lipcem 2023 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 2,8 proc. – podał GUS. Zdaniem analityków mBanku ten wzrost daje nadzieje, że "konsument powoli wstaje".

Sprzedaż detaliczna dołuje, jednak prognoza zakładała jeszcze większe spadki.

Sierpniowa sprzedaż detaliczna wykazuje z kolei oznaki poprawy, co może sugerować, że konsumenci zaczynają stopniowo łapać oddech.

W połączeniu z danymi z sektora budowlanego może to zdaniem analityków mBanku wskazywać na początki ożywienia gospodarczego.

W okresie styczeń-sierpień 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 4,2 proc. (w 2022 r. w tym samym okresie był wzrost o 7,3 proc.).

Sierpniowa sprzedaż detaliczna daje nadzieję, że "konsument powoli wstaje"

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał jednak na jeszcze większy spadek sprzedaży detalicznej dok do roku, bo o 3,6 proc. i mniejszy wzrost w ujęciu miesięcznym – o 1,1 proc. To – zdaniem analityków mBanku – w połączeniu z również nieco optymistycznymi danymi z budowlanki dają podstawy do szukania sygnałów ożywienia.

Choć roczne dynamiki nie wyglądają jeszcze zbyt imponująco, to w porównaniu do poprzedniego miesiąca widać wyraźną poprawę – stwierdzają na Twitterze.

Ich zdaniem, sierpniowe dane świadczą o tym, że "konsument powoli wstaje":

Podobnego zdania są analitycy Pekao, którzy zauważyli, że "sierpniowe dane pokazują, że konsumpcja powolutku odbija w ślad za poprawiającymi się nastrojami gospodarstw domowych".

Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2023. Spadki wciąż jednak w zdecydowanej większości obszarów

Jak podał GUS, w sierpniu 2023 największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 odnotowały, podobnie jak w poprzednich miesiącach, podmioty z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 14,3 proc.). Znaczne zmniejszenie sprzedaży zaobserwowano również w grupach „pozostałe” (o 13,4 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (o 10,6 proc.). Przedsiębiorstwa handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi wykazały spadek o 2,1 proc. Spośród prezentowanych grup wzrost raportowały jedynie jednostki sprzedające pojazdy samochodowe, motocykle i części do nich (o 3,4 proc.).

Najnowsze dane GUS obnażają poważne problemy polskiej gospodarki

Dane o sprzedaży detalicznej stanowią uzupełnienie pakietu danych, które poznaliśmy w środę. Jak podał GUS, w sierpniu 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2, proc. w porównaniu z sierpniem 2022 roku – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Z kolei ceny produkcji sprzedanej (inflacja producencka, PPI) spadły o 2,8 proc. rok do roku.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) prognozują, że kondycja przemysłu będzie nadal słaba z powodu recesji przemysłowej u najważniejszych partnerów handlowych Polski. Wskaźnik inflacji PPI w ich ocenie utrzymuje się z kolei w deflacji ze względu na słabą koniunkturę w przetwórstwie, gdy w innych grupach ceny rosną.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu – szczegółowe dane o poszczególnych obszarach

Poniżej szczegółowe dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lipcu i sierpniu 2023: